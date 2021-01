Quanto ha guadagnato Maria De Filippi da Fabio Fazio?

Quanto ha guadagnato Maria De Filippi per l'intervento fatto da Fabio Fazio? Svelati i dettagli dell'accordo: ecco tutto

È una faida che va avanti praticamente da sempre, Mediaset e Rai non si fanno la guerra ormai da anni. Le due principali emittenti televisive si sfidano a colpi di conduttori di programmi tv, per questo le ospitate di conduttori esteri alla rete non sono mai ben viste.

È davvero raro vedere un conduttore o un attore di reti Mediaset sui canali Rai e viceversa, questo perché ci deve essere sempre il rispetto della concorrenza. Non pochi problemi hanno infatti portato le ospitate di Maria De Filippi.

In primo luogo, il primo problema è sorto quando lei doveva essere ospitata ne salotto di Mara Venier di Domenica In, viceversa, quando la conduttrice Rai è andata al serale di Amici di Maria De Filippi. Risolta quella questione, si è tornato a parlare della regina di Canale 5 con l’ospitata da Fabio Fazio.

Domenica 10 gennaio, la moglie di Maurizio Costanzo è stata ospite nel salotto di Fabio Fazio e tutti si sono chiesti a quanto ammontasse il cachet per quella ospitata, a dare la risposta è stato Dagospia.

Non crederete ai vostri occhi, ma Maria De Filippi non ha percepito un euro per l’intervento a Che tempo che fa, la 59 ha scelto di partecipare al programma a titolo completamente gratuito, un gesto che solo la conduttrice poteva fare.

Tuttavia, non sono mancate le polemiche neanche a queste condizioni. Il consigliere del Cda Rai, Riccardo Laganà ha chiaramente espresso i suoi dubbi in merito alla questione, così come gli esponenti di Pd-Lega-Italia Viva.

Aldo Grasso, sul Corriere della Sera ha espresso i suoi dubbi in merito ai privilegi di Maurizio Costanzo e consorte che potrebbero godere del privilegio di andare in qualsiasi rete televisiva preferiscano.

La donna non si fa sicuramente intimorire dalle critiche e presto condurrà un programma contro la violenza sulle donne insieme a Fiorella Mannoia e Sabrina Ferilli.