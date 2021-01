C’è posta per te: com’è andata a finire tra Florinda e Alessandro?

Hanno diviso l'Italia intera, ma com'è andata a finire tra Alessandro e Florinda conosciuti durante la puntata di C'è posta per te?

La loro storia ha diviso completamente l’Itala. Il pubblico, durante la puntata di C’è posta per te di sabato 23 gennaio, era letteralmente diviso in due. Chi era dalla parte di Florinda, tradita da Alessandro e chi invece giustificava il ragazzo per aver commesso un errore.

La storia tra i due è stata raccontata, come sempre, in modo eccellente da Maria De Filippi. La conduttrice ha spiegato quanto successo e ha sottolineato tutti gli errori di Alessandro.

Il ragazzo ha tradito la compagna, Florinda di 43 anni, che le è sempre stata accanto. Secondo il giovane si è trattato di una debolezza avuta in un momento di difficoltà, sia economica che personale.

Dall’altra parte Florinda non crede all’avventura di una notte e decide di allontanarsi dal fidanzato che è tornato a C’è posta per te per chiedere perdono e riconquistare la sua compagna.

La siciliana, tra un momento di rabbia in cui confessa di aver auto voglia di “dargli anche uno schiaffo” e un momento di mancanza e romanticismo racconta:

Il giorno del mio quarantesimo compleanno mi aveva anche fatto la proposta di nozze ma, al di là del matrimonio, per me contava solo stare con lui. Ho scoperto che si era visto con la collega anche il giorno del suo compleanno e la sera alla festa c’ero anche io. Lei mi toglieva da tutti i video, fosse stata almeno meglio di me

Maria De Filippi, a cui non manca di certo l’empatia e il tatto, ha ricordato alla ragazza quanti momenti hanno passato insieme e che per una volta è concesso anche perdonare:

Sei forte e sei rimasta al suo fianco anche quando gli è stata diagnostica la sclerosi multipla.

Forse proprio questa frase ha sciolto il cuore della siciliana che ha deciso di aprire la busta e di tornare a convivere con il fidanzato. Ancora oggi i due, come si evince dai profili social, vivono insieme.