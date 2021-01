Maria De Filippi elegantissima a C’è Posta Per Te: quanto costa l’abito nero

Maria De Filippi ha dato una svolta al suo stile: ecco quanto costa l'outfit adottato per l'ultima puntata di C'è Posta per Te

Sono ormai diverse stagioni che il sabato sera, su Canale 5, va regolarmente in onda C’è Posta per Te. Il programma ideato e presentato da Maria De Filippi macina ascolti eccezionali, come pochi altri show sanno fare. Ieri, sabato 23 gennaio 2021, la rete ammiraglia Mediaset ha proposto la terza puntata della nuova edizione.

Maria De Filippi: ospiti Michele Riondino e Can Yaman

Ospiti due amatissimi attori: Michele Riondino, ovvero il giovane Montalbano, e il sex symbol internazionale Can Yaman. I celebri interpreti hanno permesso di coronare alcuni sogni. Oltre alle storie strappalacrime raccontate in studio, ad attirare l’attenzione dei telespettatori è stato il look di Queen Mary.

Elegante total black

Negli ultimi anni, la moglie di Maurizio Costanzo ha avuto una svolta di stile in piena regola. Ha detto addio ai tailleur formali e agli outfit rigorosi, dando spazio a tacchi a spillo e capi griffati. Nell’appuntamento ha puntato su un elegante total black, apparendo sofisticata e raffinata.

Maria De Filippi ha sfoggiato un abito in velluto nero a sacco, un modello bon-ton a girocollo, con le maniche corte e una fascia di raso sull’orlo della gonna, che le arrivava appena sopra al ginocchio.

Tocco sbarazzino all’acconciatura

Per completare il tutto i caratteristici occhiali da vista con la montatura dorata e i tacchi a spillo, per l’esattezza dei décolleté di Gianvito Rossi di camoscio nero, che sul web sono venduti a 560 euro. Per quanto concerne l’acconciatura, tiene sciolti e leggermente ondulati i capelli, aggiungendo allo stile composto un tocco sbarazzino.

Maria De Filippi: rinnovamento d’immagine

Maria De Filippi ha attuato un rinnovamento al proprio look da qualche anno a questa parte, sebbene non abbia mai accantonato l’eleganza senza tempo. Predilige le tonalità monocromatiche, gli abiti dalle linee minimaliste, i tailleur giacca e pantalone, i tubini al ginocchio. Talvolta azzarda con dei dettagli luccicanti, tipo il blazer in lamé, già sfoderato nel corso della prima puntata di C’è Posta per Te.