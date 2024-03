C’è Posta per Te, cosa c’era dentro l’oscar portato da Fikret di Terra Amara: si scopre ora

Maria de Filippi porta nello studio di C’è posta per te l’attore di Fikret, protagonista di Terra Amara. É arrivato stringendo tra le mani un Oscar da consegnare alla mamma protagonista della commovente storia dell’ultima edizione del programma televisivo.

La mamma di Roberta è stata insignita del prestigioso premio come “miglior mamma del mondo”. La sua è una storia fatta di stenti e sacrifici per crescere la figlia nel miglior modo possibile nonostante le ristrette condizioni economiche. La figlia si è presentata a C’è Posta per te pregando la mamma di concedersi qualche momento per se stessa e di riposarsi un po’, dopo una vita tanto faticosa. L’attore ha dato il premio alla mamma di Roberta pregandola di esaudire il desiderio della figlia e dicendo:

“Per un attore la cosa più importante è il premio Oscar ma l’eroina di stasera sei tu. Tu sei la mamma più brava, meriti l’Oscar della mamma migliore.”

Furkan Palali si è molto commosso ascoltando la storia della donna e la gratitudine provata dalla figlia Roberta. Più volte le telecamere hanno ripreso i suoi occhi lucidi, colmi di lacrime. Ma cosa c’era dentro la statuina? Molto probabilmente un regalo economico.

La sua generosità lo ha portato a donare alla donna un carrello pieno di giocattoli in modo da regalare una sorriso ai tanti nipotini. La donna commossa ha espresso la sua umiltà dicendo che il gesto dell’attore era troppo generoso per lei.

Maria ha deciso di chiudere la 27° stagione del suo fortunato programma con questa storia densa di emozioni per ricordarci che non dobbiamo dare per scontato i sacrifici che i genitori fanno per i figli.

L’amore di una mamma non ha confini ed è immune alla fatica. Il regalo più bello e più grande per una madre è quello di vedere crescere i propri figli in modo sereno e di realizzare i propri sogni.

