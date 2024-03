C'è Posta per te, la storia di Giuseppe, un papà che non parla con suo figlio da due lunghi anni: cosa ha spiegato il ragazzo

Nella puntata di sabato 2 marzo, di C’è Posta per te, Maria De Filippi ha raccontato la storia di un uomo chiamato Giuseppe. Quest’ultimo poco dopo la separazione con la moglie, non ha nemmeno più avuto rapporti con il figlio più piccolo Manuel.

CREDIT: MEDIASET

Il papà ha spiegato che due anni fa, ha vissuto un momento molto delicato. Per riuscire a pagare il mutuo e per non far mancare nulla ai suoi due figli, lavorava tutto il giorno ed era poco presente a casa. Poi però, la situazione cambia, quando lui va dalla sua famiglia a Cassino ed incontra una donna.

Giuseppe decide di raccontare tutto alla moglie, che capisce la situazione. Lui non si è sentito pronto però a dire la verità ai figli. In quello stesso il nipote di 26 anni, perde la vita. Gianluca per il funerale fa andare i due figli, ma non l’ex moglie. Tuttavia, durante il rito, vicino a lui c’era seduta la donna che stava frequentando. Alla fine, dopo pochi giorni, l’uomo decide di dire la verità ai ragazzi.

Il suo primo figlio non si è mostrato sorpreso, ma ha detto che già lo sapeva. Manuel invece, ha iniziato a piangere e si è mostrato molto deluso. Poi, la possibilità di vedere il padre una volta ogni mese e mezzo, ha finito di inclinare il loro rapporto. Il giovane chiude tutti i legami con lui, quando decide di vendere la loro abitazione.

La storia di Giuseppe a C’è Posta per te: le parole del figlio Manuel

Manuel appena vede che era il padre, decide di parlare con Maria, ma non di ascoltare lui. Tuttavia, poco dopo cambia idea e torna in studia per ascoltare le parole del padre. Giuseppe chiede scusa a suo figlio e gli dice ancora una volta del bene che prova per lui. Il figlio, poco dopo dice:

CREDIT: MEDIASET Mi sembrava giusto sentirlo, dargli questa possibilità. Da parte mia non cambia. Sento di non avere un legame profondo con la mia famiglia, sento di avere fatto solo finta. La famiglia non te la scegli, ma le persone che incontri durante il tuo percorso si. So che mia madre mi vuole bene, forse il problema sono io. Faccio fatica a stare a casa, voglio separarmi da tutto questo. Forse sembra che sto scappando. Io verso mia madre provo un grande rispetto, lui non è consapevole del dolore che ha provato.

Maria De Filippi prima di lasciarlo andare via, gli spiega che ha bisogno di un aiuto per superare tutto questo ed anche che i suoi genitori gli vogliono molto bene.