C’è Posta per Te, ecco cosa è successo dopo la puntata tra Valentina e Corrado

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di C’è Posta per Te, il programma campione di ascolti del sabato sera condotto da Maria De Filippi. Tra le tante storie raccontate, non è passata inosservata quella di Valentina e Corrado. Scopriamo insieme cosa è successo dopo la puntata.

Durante l’ultima puntata di C’è Posta per Te andata in onda ieri sera, la padrona di casa Maria De Filippi ha raccontato la storia di Valentina e Corrado. Stando a quanto rivelato dalla conduttrice, la donna ha scritto al programma per recuperare il rapporto con suo marito il quale ha scoperto alcuni messaggi tra la sua ex moglie e un altro uomo.

Durante il racconto portato avanti da Maria De Filippi a C’è Posta per Te, Valentina ha ammesso di essersi scambiata messaggi con un altro uomo ed ha giurato di non aver mai avuto rapporti intimi con lui. Per questo ha deciso di scrivere al programma in modo da recuperare il rapporto con suo marito.

Valentina e Corrado si conoscono da 25 anni ed hanno alle spalle un matrimonio durato 15 anni e due figli. La donna ha spiegato che Corrado ha una mentalità un po’ all’antica e ciò l’ha portata a scriversi e a sentirsi con un altro uomo.

Quando è entrato in studio, Corrado ha voluto sin da subito far intendere di voler chiudere la busta. Nonostante Maria De Filippi abbia cercato di convincere l’uomo in tutti modi, Corrado si è mostrato molto determinato ed è rimasto nella sua posizione. Ma cosa è successo dopo la puntata di C’è Posta per Te?

Stando a quanto emerso dai vari canali social e da quello di C’è Posta per Te, pare che le cose tra i due non siano cambiate. Valentina e Corrado, dunque, continuano ad essere ancora una coppia separata.