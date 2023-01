Maria De Filippi confessa: “Ecco perché sfiderò il Festival di Sanremo”

Maria De Filippi è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati e apprezzati nel panorama del piccolo schermo italiano. Nel corso delle ultime ore il nome della conduttrice è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? In seguito ad un’intervista rilasciata al giornale ‘FqMagazine’, Maria ha svelato il motivo per cui sfiderà il Festival di Sanremo.

Ormai è noto a tutti che Mediaset ha deciso di sfidare la Rai durante le serate del Festival di Sanremo. Come anche dichiarato dalla stessa azienda, Mediaset è pronta a mandare in onda i suoi programmi di punta durante le serate della messa in onda della manifestazione canora italiana.

Tra i tanti programmi che andranno in onda durante il Festival di Sanremo non è di certo passato inosservato C’è Posta per Te. Maria De Filippi, dunque, si sfiderà con Amadeus durante la puntata finale del Festival. In un’intervista rilasciata al giornale ‘FqMagazine’, la conduttrice ha svelato il motivo per cui si scontrerà con Amadeus.

A riguardo, queste sono state le sue parole:

Il mio editore legittimamente ha chiesto che la programmazione di C’è posta per te continuasse normalmente anche durante la settimana del Festival di Sanremo. C’è posta per te va in onda da anni di sabato ed è stato quindi mantenuto lo stesso giorno di programmazione.

Oltre a ciò, la conduttrice ha detto la sua anche riguardo la messa in onda del Grande Fratello Vip e Le Iene:

Sentir parlare di sfida mi sembra assurdo, sarebbe irragionevole e decisamente presuntuoso da parte mia e di chiunque lo possa pensare. So di lavorare in una televisione privata dove la logica commerciale è importante, ne sono consapevole e la comprendo.

E, continuando, Maria De Filippi ha concluso: