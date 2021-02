UeD: Tina Cipollari rifiuta l’Isola dei Famosi per Maria De Filippi

Nello studio di UeD c’è una presenza a cui i telespettatori non possono proprio rinunciare. Il suo è un nome storico nella trasmissione e occupa la sua poltrona ormai da vari decenni. Ovviamente parliamo di lei: Tina Cipollari. L’opinionista è un pendolo che oscilla tra il trash e l’oggettività, ma uno dei punti fermi è l’avversione verso Gemma Galgani. Tina è attaccatissima al suo ruolo nella trasmissione di Maria De Filippi.

La sua fedeltà è tale che sembra che l’opinionista abbia persino rifiutato l’invito a partecipare a L’Isola dei Famosi. Il reality tornerà presto in onda, per la precisione a marzo, sotto la conduzione di Ilary Blasi. In effetti è impossibile pensare a UeD senza la mitica Tina. L’opinionista romana è un must nel dating show, e sicuramente lo share del programma risentirebbe molto della sua assenza. La guerra senza sosta tra Tina e Gemma Galgani, poi, cattura sempre l’attenzione del pubblico.

L’opinionista mal sopporta gli atteggiamenti della dama torinese e ogni scusa è buona per punzecchiarla. Insomma, Tina prende il suo ruolo molto seriamente e la sua popolarità rimane costante nel tempo. Probabilmente è proprio questo il motivo che ha spinto Ilary Blasi a pensare a lei per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. La notizia è stata data da Santo Pirrotta, in occasione di un’ospitata nello studio di Ogni Mattina.

Queste le sue parole: “Per questo reality c’è un toto nomi che nemmeno per il governo di Draghi. Mille rumors su naufraghi e inviati. Ho saputo che Ilary si è presa un due di picche. A dirle no è stata Tina Cipollari. Qui la queen non l’ha lasciata. La Blasi la voleva come opinionista, ma Tina ha detto ‘ io sono fedele a Maria e quindi non se ne parla’”.

In effetti, UeD senza Tina Cipollari è impensabile. Del resto, Uomini e Donne senza Tina sarebbe del tutto inconcepibile. La Cipollari non si è lasciata ammaliare, ed ha confermato la sua totale dedizione e fiducia verso Maria De Filippi. Non resta che scoprire, allora, chi parteciperà al reality.