C’è posta per te, Giovanni e Antonio disprezzano la mamma Piera: “Il tuo gesto ha fatto schifo”

Piera manda a chiamare C'è posta per te per recuperare il rapporto tra Antonio e Giovanni, è stata dura ma l'esito è positivo

L’ultima puntata di C’è Posta per te ha raccolto una serie di storie, come sempre, molto commoventi. Non sono mancati i ricongiungimenti, come non è mancato un caloroso abbraccio tra mamma e figli che non si parlavano da moltissimo tempo.

Giovanni e Antonio non riescono a perdonare la mamma Piera: la donna, dopo una separazione in casa, ha deciso di andarsene e ricostruirei una vita con il suo nuovo compagno. I ragazzi hanno vissuto questo gesto come un abbandono.

Piera ha capito di aver sbagliato e ha chiesto in tutti modi scusa ai figli che, però, fino a stasera non la volevano neanche sentir nominare. Piera ha fatto di tutto per riconquistarli ma senza risultati così ha deciso di chiedere aiuto anche a C’è posta per Te.

Maria De Filippi ha chiesto ai due ragazzi se hanno vissuto l’abbandono della mamma e loro non hanno avuto dubbi: “Certo che ci ha abbandonato, è andata via senza avvertire. Non vederla più da un giorno all’altro ci ha cambiato la vita. Prima di uscire di casa, non le è venuto in mente che stava lasciando i suoi figli? L’altro uomo era più importante di noi”.

A questo punto, la conduttrice come di consueto, è riuscita a convincere i ragazzi con una splendida lezione di vita. Il discorso della conduttrice è stato encomiabile, con grande fermezza Maria De Filippi è riuscita a sciogliere anche i cuori dei due ragazzi che si sono dimostrati sempre ostili:

Nelle storie in cui la mamma se ne va di casa, io capisco la vostra rabbia ma non capisco che per voi lei non conti più niente. Lei è stata in un matrimonio che andava male per 20 anni. Andare su Facebook a cercare l tuo primo amore è un segno di disperazione.

Giovanni e Antonio hanno spiegato che il gesto di abbandonare i figli e trasferirsi addirittura in Svizzera “faceva schifo”. I tentativi di Maria sono però andati tutti a buon fine, la donna è riuscita a convincere i ragazzi che hanno potuto riabbracciare la mamma dopo tre lunghissimi e dolorosi anni.