Stefano de Martino, Maria De Filippi ha confermato poco fa la notizia

Quasi tutto pronto per l’inizio del serale del talent show arrivato ormai alla sua ventesima edizione, Amici di Maria De Filippi. Circolano già i possibili nomi dei giurati che faranno parte del programma e tra questi sembra che la padrona di casa abbia voluto fortemente un ex ballerino della scuola. Ed è proprio lui, Stefano De Martino, uno dei giudici del serale del programma.

Ormai sembra essere ufficiale. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, Stefano De Martino, ricoprirà il ruolo di giudice durante le puntate del serale del programma. Per il conduttore di Stasera tutto è possibile, dunque, si spalancano le porte per un ruolo del tutto inedito.

Ricordiamo che Stefano De Martino, dopo aver fatto parte del gruppo dei ballerini professionisti all’interno della scuola, ha ricoperto il ruolo di conduttore del daytime del programma. Successivamente, però, l’inizio della carriera di conduttore lo ha portato lontano dal mondo del ballo. Ad oggi, però, l’ex ballerino sarà nuovamente uno dei protagonisti del talent show anche se, tuttavia, in vesti diverse.

Sembra infatti che la padrona di casa Maria De Filippi abbia voluto fortemente il ballerino all’interno del cast del serale. Dunque, un grande ritorno per l’ex ballerino che nel frattempo è impegnato nella conduzione di Stasera tutto è possibile. Ricordiamo, inoltre, la partecipazione di Stefano De Martino in una delle fiction firmate Rai 1, Che Dio ci aiuti, in cui l’ex ballerino ha interpretato sé stesso facendo impazzire le fan.

Oltre all’ex ballerino, anche Sabrina Ferilli nel cast del serale

Oltre a Stefano De Martino, Maria De Filippi ha richiesto fortemente nel programma la presenza di Sabrina Ferilli che si troverà a giudicare le performance dei ragazzi.

Probabilmente, come ogni anno, il programma subirà dei cambiamenti. Ci saranno quindi novità per quanto riguarda il regolamento. I ragazzi, invece, verranno suddivisi nelle due squadre che si dovranno scontrare portando, alla fine, alla vittoria di un solo talento.