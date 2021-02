C’è Posta per te: il pubblico svela la somma donata da Nicolò Zaniolo

Come ogni sabato sera, C’è posta per te ci ha tenuto compagnia. La trasmissione che, come sempre, ha fatto boom di ascolti è stato anche boom di generosità. In particolare, la storia di Alessandro ha commosso per primo Nicolò Zaniolo.

Alessandro è un giovane ragazzo di 18 anni che, solo 14 mesi fa, ha perso la mamma per una brutta malattia. A mandare la posta al giovane è Maurizio, compagno della donna prematuramente scomparsa, che lo considera come un figlio biologico.

L’uomo è riuscito a fargli incontrare il suo idolo Nicolò Zaniolo. Il calciatore, ha ripagato la fede calcistica e non solo, con un gesto davvero generoso. Il 21 enne ha donato una cifra consistente a questa famiglia che ha bisogno di un po’ di aiuto.

La conduttrice ha invitato Alessandro a sedersi vicino a lei per fargli leggere la cifra che, a giudicare da come ha sgranato gli occhi il ragazzo, è davvero consistente. Tutti si chiedono a quanto ammontasse il regalo del calciatore.

A svelare qualche dettaglio in più è stato il pubblico che dietro le spalle di Maria De Filippi ha dato una bella sbirciatina. Sui social impazza il pettegolezzo: “Ma Maria quanti zeri ha scritto? Mi sembravano quattro”, ha commentato qualcuno.

E altri hanno obiettato: “Ma sono 10 mila o 100mila euro?”. Chi era nel pubblico presente in studio ha scritto: “Alcuni del pubblico dicono 70mila euro.”

Insomma, qualsiasi sia la cifra sicuramente è stato un regalo molto sostanzioso e generoso. Il calciatore ha anche donato un paio di scarponi personali e un pc che il ragazzo può sfruttare per i suoi studi e per le sue passioni.

Una storia commovente che ha rubato il cuore ai telespettatori. Come ogni sabato, la regina della televisione non delude mai. E noi non vediamo l’ora che sia di nuovo il fine settimana.