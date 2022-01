Nella terza puntata di C’è Posta per te andata in onda sabato 22 gennaio, c’è stata una storia che ha lasciato tutti a bocca aperta. Stiamo parlando proprio della vicenda di Carmen Onorato e suo padre Luigi. Ora però dai social della ragazza, è emerso un nuovo importante dettaglio.

CREDIT: MEDIASET

In tanti hanno commentato questa vicenda soprattutto per come si sono svolti i fatti. L’uomo infatti per aprire la busta ha aspettato molto tempo ed è anche uscito dallo studio per parlare con la compagna.

Carmen ha chiesto aiuto a Maria De Filippi per poter recuperare il legame che aveva con suo padre, che si era interrotto due anni fa.

Purtroppo dopo la separazione con l’ex moglie, ci sono state molte discussioni tra i due, in particolare legate ai soldi. In più, da un po’ di tempo l’uomo ha ritrovato l’amore con Nunzia. Hanno avuto anche un bambino.

CREDIT: FACEBOOK

Tuttavia, dall’arrivo di questa donna nella sua vita, i rapporti con le figlie avute dal suo precedente matrimonio sono diventati sempre più tesi. Infatti dopo una discussione, non si sono più sentiti.

Carmen sperava di poter riallacciare il legame con il padre, ma l’uomo in un primo momento si è mostrato titubante nel voler aprire la busta. Alla fine, dopo diverse insistenze da parte della compagna e di Maria De Filippi, ha deciso di abbracciare di nuovo la figlia.

Cosa è emerso dal profilo social di Carmen Onorato

Tuttavia, tanti telespettatori visto che le puntate sono state registrate tra agosto e settembre, si sono chiesti quali sono ora i rapporti tra la figlia ed il papà.

Carmen ha un profilo social insieme al suo fidanzato Valentino. Però da un commento fatto ad un utente, la ragazza ha fatto intendere che ha interrotto di nuovo i rapporti con suo padre.

CREDIT: FACEBOOK

Nunzia e Luigi hanno anche loro due profili e molto spesso mostrano i loro momenti che vivono in famiglia. Però nelle loro bacheche dei loro social, si vedono solo foto di loro due o con il loro bambino.