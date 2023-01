Una storia davvero commovente è quella che Maria De Filippi ha raccontato nella serata di sabato 7 gennaio, a C’è Posta per te. Anna e Giulia, mamma e figlia, si sono riabbracciate dopo 16 lunghi anni e in tanti sono rimasti colpiti dal comportamento della ragazza, molto giovane.

Una vicenda che purtroppo ha fatto piangere molti telespettatori, poiché la donna, ma anche la giovane, non hanno avuto una vita semplice, vista la distanza.

Anna si è presentata alla trasmissione insieme ai suoi due figli. Tutto è iniziato quando era molto giovane, quando ha avuto un primo figlio con un uomo, che poi è scomparso.

Successivamente ha conosciuto il padre dei due ragazzi, che sin da subito si è rivelato essere un bravo papà ed un ottimo marito. Tuttavia, vista la sua giovane età, lei ha deciso di lasciarlo e di fare nuove esperienze.

Però è proprio durante una serata in discoteca, che ha incontrato un altro ragazzo. Tra i due la relazione è stata molto burrascosa, ma poco dopo è rimasta incinta della sua quarta figlia: Giulia.

I due non andavano molto d’accordo e secondo il racconto della donna, i suoceri ed anche il compagno, l’hanno ingannata mandandola via per qualche giorno e per poi tornare, senza mai poter riabbracciare sua figlia. Non l’ha cercata per 16 lunghi anni.

La storia di Anna e Giulia, il lieto fine

Giulia essendo cresciuta con il papà e con i nonni paterni, ha un forte legame con loro. Infatti non sapeva se aprire o meno la busta, poiché aveva paura di deluderli. Alla fine ha scelto di uscire fuori per andare a parlare in privato con il fidanzato. Sulla madre la ragazza ha detto:

Ero consapevole di avere entrambi i genitori, ma non erano con me. Io sapevo che lei c’era, ma che non era presente. Mamma e papà non sono in buoni rapporti, ma comunque non ho ricordi di loro due insieme. Quando la vedo, non la percepisco come madre.

Maria De Filippi poco dopo è uscita insieme ai due fidanzati, anche per cercare di parlare con Giulia. Quando sono rientrati, sulla decisione di aprire la busta, ha detto: “Lei ha voglia di conoscerti, ma non vuole avere problemi con sua madre e con sua nonna con cui è cresciuta. Quindi ti conosce con questo fardello sul cuore, di non voler deludere nessuno!”