C’è posta per te: Lucia e Orlando sono tornati insieme? L’indizio con una foto Facebook C'è posta per te: Lucia e Orlando sono tornati insieme? La coppia dopo la messa in onda della trasmissione potrebbe aver chiarito la spiacevole situazione

Cè posta per te: sabato sera Maria De Filippi ci ha raccontato la storia di Lucia e Orlando, a chiamare la trasmissione è stata la giovane, di soli 18 anni che ha chiesto scusa all’ex fidanzato, trentenne per un tradimento. Lui non ha voluto saperne e ha chiuso la busta, ma dai social emerge un indizio che fa pensare che i due siano tornati insieme

Lucia De Martino, il 31 gennaio infatti, avrebbe condiviso sul suo profilo Facebook una foto ch era ritrae insieme ad Orlando Cesarano. Ai più attenti non sfuggirà che il people show del sabato sera è andato in onda solo sabato scorso, ma c’è una spiegazione

Il people show della moglie di Maurizio Costanzo è registrato e si presuppone che la registrazione sia avvenuta prima del 31 gennaio. Infatti sembra strano che i due in poco più di un mese abbiano avuto il tempo di lasciarsi, andare in trasmissione e riconciliarsi.

Inoltre, la ragazza su Facebook lascia ancora lo stato sentimentale di “sposata”. È del tutto possibile quindi un ritorno di fiamma tra i due. Ma come mai la coppia si era lasciata? Come anticipato è stata Lucia a chiedere scusa a Orlando

La ragazza infatti, ricordiamo di 15 anni più piccola di lui, si era infatuata di un loro amico in comune e sembra che ci sia scappato un bacio. Orlando però crede che non ci sia stato solo quello ma qualcosa di più e per questo non è riuscita a perdonarla

I due inoltre stavano affrontando molti problemi legati alla grande differenza di età. Si sono conosciuti che lei aveva solo 15 anni e a 18 è rimasta incinta. A precisare la troppa differenza di età è stata Maria De Filippi in trasmissione: “Sono questioni che bisogna mettere in conto quando a 30 anni si sta con una ragazza di 15”

Inoltre, in trasmissione a Lucia è venuto un altro dubbio, Orlando è fidanzato con la sua ex migliore amica?