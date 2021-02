Belen Rodriguez e Antonino in attesa di una bambina. Si chiamerà Luna Marie: qual è il significato del nome scelto

Ormai la notizia è ovunque sul web: Belen Rodriguez è in dolce attesa di una bambina. La nota showgirl, ospite a Verissimo, ha voluto raccontare a Silvia Toffanin, della storia d’amore con il suo Antonino e del nome che hanno scelto per la piccola.

Nel salotto di canale 5, Belen ha voluto mettere fine a tutti i rumors degli ultimi giorni, svelando il nome della futura nascitura: Luna Marie.

Perché la coppia del momento ha fatto questa particolare scelta? Il primo nome, Luna, rappresenta l’astro, la brillantezza e la relativa personificazione della dea che lo rappresenta secondo la mitologia romana. Mentre Marie, è una variante del nome Maria. Rappresenta il nome di Maria Vergine e di altri personaggi biblici. Può avere diversi significati: afflitta, amareggiata, ma anche signora, padrona, amata e cara.

In latino, Maria significa goccia di mare. È un nome dal suono molto dolce, che rappresenta anche la luce, l’anima e un soffio d’aria.

La storia tra Belen Rodriguez e Antonino

Belen e Antonino stanno insieme dalla scorsa estate. Ma come si sono conosciuti? La showgirl doveva partire per la sua vacanza ad Ibiza e aveva deciso di andare prima dal parrucchiere. Colui che si solito si prende cura dei suoi capelli, non era disponibile. Così, dietro consiglio di un’amica, si è rivolta ad un parrucchiere di nome Marco. Quest’ultimo si è presentato da Belen, proprio in compagnia del suo amico Antonino.

Un incontro casuale, che però aveva già fatto scattare la scintilla. In seguito, la showgirl ha invitato l’affascinate 25enne a cena da lei per mangiare del sushi e da lì, è nata la meravigliosa storia d’amore tra Belen e l’hairstyle.

L’aborto prima della gravidanza

Belen Rodriguez ha rivelato anche un altro spiacevole particolare. Prima della bambina che oggi cresce nel suo grembo, la showgirl ha perso un altro bambino di Antonino.

L’aborto spontaneo è stato doloroso e non facile da superare, ma ha fatto capire alla coppia quanto importante fosse il loro amore e il fatto che, insieme, volevano davvero una famiglia e un futuro.