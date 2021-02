C’è Posta per Te, Maria De Filippi scappa dietro le quinte e lascia lo studio: “Che succede?”

C’è Posta per Te, l’emozionante programma Mediaset firmato Maria De Filippi, è tornato nelle case degli italiani per rallegrare il sabato sera. Le storie quotidiane e comuni, nello show, si alternano a simpatici siparietti ed eventi surreali e incredibili. Questa volta a finire al centro dell’attenzione è un piccolo “incidente” avvenuto dietro le quinte del programma. La tensione è stata tale che persino la padrona di casa, Maria De Filippi, è corsa fuori dallo studio lasciando il salotto vuoto e il pubblico con una certa preoccupazione.

Ma che cosa è successo? In trasmissione si stava raccontando la seconda storia in scaletta. Protagonista una donna, una mamma, che vuole rimettersi in contatto con i suoi due figli. Madre e figli non si parlavano più da quando lei aveva iniziato una relazione con il suo nuovo compagno. I due figli, fratello e sorella, sono con le loro rispettive famiglie.

Davide, il figlio maschio, non ha alcuna intenzione di riallacciare i rapporti con sua madre né, quindi, di aprire la busta. Maria De Filippi ha usato tutte le sue tecniche per fargli cambiare idea, senza alcun successo. La madre si è rivolta a C’è Posta per Te inutilmente. L’unica cosa a cui Davide acconsente è scambiare con lei qualche parola al telefono e farle conoscere i nipotini, avuti con la compagna.

La conduttrice chiude la busta, ricordando al ragazzo: “Se mentre percorri il tunnel per andare via ci ripensi, torna indietro”. Dopodiché, tutti si avviano dietro le quinte. Maria, trepidante, li segue e parla con loro, lasciando lo studio vuoto e senza presentatrice per più di cinque minuti. I commenti su Twitter sono stati subitanei: “Maria riesce a fare il 30% di share anche inquadrando uno studio vuoto” o anche: “Non è mai successo”.

Dopo una faticosa opera di convincimento, Maria e i ragazzo ritornano in studio, mandando il pubblico in visibilio. La figlia, il genero e la nuora vengono accolti dal pubblico, ma Davide resta dietro le quinte. L’unica cosa che Maria De Filippi può aggiungere è: “È un testone, per il momento non lo chiamare. Dagli il suo tempo”. Speriamo che Queen Mary abbia ragione.