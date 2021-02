UeD: Maria De Filippi mette alle strette un cavaliere del Trono Over

La prossima settimana, lo studio di UeD sarà messo a ferro e fuoco. Il Trono Over fa scintille, e Maria De Filippi decide di intervenire a muso duro contro un cavaliere. Ovviamente, la protagonista è sempre lei, Gemma Galgani, che approfondirà la sua conoscenza con il suo nuovo e giovane cavaliere, che anche lui per fatalità si chiama Maurizio.

I due si vedranno molto spesso, ma alla dama torinese non sfugge nulla. Ben presto, infatti, Gemma inizierà a dubitare della sincerità del cavaliere, finendo per accusarlo di volerla strumentalizzare per arrivare alla fama. La sua presenza in studio, secondo la dama torinese, è dettata solo dalla voglia di visibilità. Questo sospetto diventerà conferma per la Galgani quando il cavaliere si lamenterà di non essere stato ringraziato in studio per un ritratto regalato a Gemma.

Questo, per la danna, è un chiaro segno del fatto che Maurizio volesse solo della pubblicità gratuita per il suo operato. Nel corso delle puntate questo sospetto diventerà sempre più assillante, anche per via di alcune foto hot che il cavaliere manderà ad un’altra dama, Maria anche lei sotto il mirino della conduttrice.

Quando è troppo è troppo, e a qual punto anche la conduttrice Maria De Filippi interverrà contro Maurizio. L’accusa? Dama e cavaliere sarebbero entrati nel dating show UeD solo per avere visibilità. Maria accusa Maurizio di aver finto ogni interesse verso Gemma Galgani, che sarebbe solo un mezzo per arrivare al successo.

Anche Tina Cipollari si infurierà e chiederà l’eliminazione istantanea del cavaliere. La padrona di casa Maria De Filippi, pur concordando con le accuse, cercherà di seppellire l’ascia di guerra e risolvere la situazione in maniera civile. Per fortuna si arriverà ad un compromesso. Maurizio potrà restare solo se chiarirà al più presto in modo univoco le sue intenzioni con entrambe le dame.