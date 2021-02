C’è posta per te, Martina allontana il padre: polemiche in studio

Una storia che ha suscitato non poche polemiche: ecco cos'è successo sabato sera a C'è Posta per Te tra Danilo e Martina

Una puntata molto movimentata quella di sabato sera di C’è Posta per te. Una storia che ha suscitato molte polemiche nel pubblico è quella di Martina e Danilo: figlia e papà divisi da una serie di litigi.

A chiamare la redazione di C’è Posta per Te è Danilo, il padre di Martina, tra l’altro incinta di cinque mesi. Proprio questa gravidanza aveva preoccupato il padre di Martina che, consapevole anche dei problemi economici della figlia e del fidanzato ha messo in guardia la giovane.

Martina proprio non ne vuole sapere di far pace con il padre, ma le risposte della ragazza hanno visibilmente innervosito Maria De Filippi che ha provato in tutti i modi a spiegare le preoccupazioni del padre e le sue risposte sono state a dir poco, spiazzanti:

“Quando nascerà il vostro bambino poi ci sarà il problema di farlo mangiare, di mandarlo dal medico, dargli un’istruzione, magari un corso di ballo”. Ma la risposta della giovane è a dir poco inverosimile: “Sono pensieri che non abbiamo proprio”.

A questo punto, la conduttrice ha sbottato e ha provato ad aprire gli occhi al papà: “C’è un momento in cui tua figlia dovrebbe avere un sentimento nei tuoi confronti anche adesso sembra non avere. Katia non c’entra niente”. Martina si mette a ridere, e la conduttrice proprio non la manda giù: “Non ci vedo proprio un cavolo da ridere”.

Alla fine, il lieto fine non c’è stato. Ha provato in tutti i modi, ma questa volt ala padrona di casa non c’è riuscita. Il padre è uscito dallo studio visibilmente dispiaciuto ma anche arrabbiato.