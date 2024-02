C’è Posta Per Te, Matteo Berrettini nella polemica dopo la puntata: il motivo

Il famoso show C’è Posta per Te, trasmesso su Canale 5 e presentato da Maria De Filippi, è uno dei programmi più amati dagli italiani. Nel programma vengono affrontate diverse storie ed ogni protagonista ha la libertà di aprire o no la famosa busta. Nella puntata del 17 febbraio una tragedia personale e molto dolorosa ha tenuto i fan del programma attaccati al piccolo schermo. Tra gli ospiti della puntata non possiamo non citare Matteo Berrettini, campione di tennis alla puntata di C’è Posta per Te. Ma non tutti hanno amato le parole del giovane atleta.

Matteo Berrettini a C’è Posta per Te

Ospite d’onore della quinta puntata di C’è Posta per Te, andata in onda il 17 febbraio, è stato il campione del tennis Matteo Berrettini. La sua partecipazione al programma è legata alla storia che vede protagoniste due sorelle di Pistoia. Debora e Denise sono le due sorelle pistoiesi che hanno raccontato la loro drammatica storia di fronte alle telecamere di Mediaset. Matteo Berrettini rappresenta il biglietto di scuse di Debora alla sorella Denise.

Denise e Debora

La storia delle due sorelle è davvero molto dolorosa. Infatti, Debora vuole chiedere perdono alla sorella per essere stata assente in un momento davvero duro nella vita della sorella. Denise ha perso il fidanzato di 28 anni improvvisamente a causa di un malore durante un allenamento di calcio. Per motivi lavorativi, Debora non è riuscita a raggiungere la sorella prima di 10 giorni. Ed al suo arrivo trova Denise distrutta da un dolore indicibile.

Debora rimpiange di non essere stata al fianco della sorella durante quel momento così difficile. Denise decide di aprire la busta, perdonando così la sorella. Matteo Berrettini, parlando con Denise dice:

“C’è sempre una ripartenza dopo una caduta, la vita è bella, la ruota gira.”

Matteo Berrettini e Denise

Lo sportivo consiglia alla giovane di ripartire con la sorella magari proprio da Milano, dove quest’ultima vive. Alla fine del programma, nonostante la riappacificazione delle due sorelle, sui social è scoppiata una polemica per le parole del tennista. Infatti, molti utenti sostengono che non avrebbe dovuto consigliare a Denise di trasferirsi a Milano per poter stare di più con la sorella. Questa scelta, personale e delicata, spetta solo alla giovane donna, quando e se, si sentirà pronta.