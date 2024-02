Ci sarebbe una bellissima coppia del mondo dello spettacolo in crisi. Pare che Matteo Berrettini e Melissa Satta non arriveranno a festeggiare il Carnevale insieme...

Non arriveranno insieme a Carnevale, almeno secondo le indiscrezioni trapelate a Citofonare Rai2, la trasmissione andata in onda domenica 4 febbraio e condotta come sempre da Simona Ventura e Paola Perego, tornata al lavoro dopo il delicato intervento al rene per una neoplasia. Di chi stiamo parlando? Di Matteo Berrettini e Melissa Satta, che sarebbero in crisi.

A sganciare la bomba del gossip è stato Santo Pirrotta. L’esperto di cronaca rosa è intervenuto in studio per raccontare delle voci di una presunta crisi tra il tennista italiano e l’ex velina di Striscia la Notizia.

Il giornalista interviene subito dopo le parole di Simon & The Stars, che a Simona Ventura e Paola Perego ha rivelato che per l’Ariete sarà una settimana di dubbi e di contrasti in amore. Chi è nato sotto questo segno arrancherà un po’ nei prossimi giorni.

Posso dire che Simon ci becca sempre?! Perché ho una notizia, una vera bombetta su una famosa coppia. Lo scoop riguarda un Ariete che è in profonda crisi con la sua fidanzata. Chi è? Lo dico, si tratta di Matteo Berrettini, che è in crisi con Melissa Satta. Mi dicono che c’è crisi e vediamo quindi se arriveranno a San Valentino. Che dici Simon arrivano a San Valentino? Staremo a vedere.

Queste le parole del giornalista di gossip in merito alla storia d’amore tra Matteo Berrettini e Melissa Satta, che ormai stanno insieme da qualche tempo.

Matteo Berrettini e Melissa Satta sarebbero in crisi? Pare che non festeggeranno insieme il Carnevale

Non arriveranno a festeggiare insieme nemmeno il Carnevale i due ormai pronti a lasciarsi. Ed è emblematico dal momento che quest’anno Martedì Grasso capita proprio alla vigilia della festa di San Valentino.

Chissà se si tratta davvero di voci infondate. Ormai i due si frequentano da tempo, da quando si sono conosciuti a Miami, in occasione di una cena di amici comuni.