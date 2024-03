C’è Posta per Te: quanti anni hanno Deborah e Agostino? Lei è più grande di lui

L'età di Deborah e Agostino, la coppia protagonista di C'è Posta per Te

Un matrimonio osteggiato, uno strazio lacerante e la speranza di una riconciliazione: sono questi gli ingredienti della toccante storia di Deborah e Agostino, andata in onda a C’è Posta per Te nella puntata andata in onda sabato.

Nove anni di silenzio e rancore separano il ragazzo dai propri genitori, Maria e Tommaso, i quali non hanno mai visto di buon occhio la relazione con Debora, donna più grande di lui di cinque anni. Talmente la relazione era invisa da aver spinto i due coniugi a non recarsi nemmeno al funerale della madre di lei e a negare il loro affetto verso la nipotina, frutto della loro unione.

Desiderosi di una riconciliazione, i nonni hanno compiuto il primo passo. Così hanno contattato la redazione di C’è Posta per Te, affinché desse una mano nel risanare la frattura. Maria De Filippi, con la sua sensibilità e il suo tatto, accompagna i protagonisti in un percorso di confronto e di perdono. Le lacrime di Maria, che fa ammenda degli errori commessi in passato, e la voce commossa di Tommaso, altrettanto dispiaciuto, aprono una breccia nel cuore di Agostino.

Meno aperta al dialogo appare Deborah, ferita dal rifiuto e dalla mancanza di rispetto nel corso degli anni. Ma la tenacia di Queen Mary e il sentimento nutrito nei confronti del compagno la conducono ad aprire la busta. Stretti in un abbraccio, i protagonisti della toccante storia lasciano lo studio uniti, come mai era accaduto prima.

Stando a qualche calcolo, se si sono conosciuti quando lui ne aveva 22 ed è passato più di un decennio, allora Tommaso dovrebbe avere oggi circa 32 anni. Di conseguenza, Deborah, avendone cinque in più rispetto alla dolce metà, di anni ne ha presumibilmente 37.