C'è Posta per te, la storia di Maria e Tommaso, i due genitori che non vedono il figlio da 9 lunghi anni: la decisione della coppia

Nella puntata di C’è Posta per te, andata in onda nella serata di sabato 2 marzo, Maria De Filippi ha raccontato la storia di Maria e Tommaso, due genitori che non parlavano con il figlio da 9 lunghi anni. Non hanno nemmeno mai avuto la possibilità di conoscere la nipotina di 9 anni.

I due signori hanno raccontato che la situazione per loro si complica, quando il figlio Agostino inizia a frequentare Debora. Una ragazza che alla mamma non è mai piaciuta, anche perché più grande di lui di 5 anni. Nel 2007 i due ragazzi decidono di sposarsi e l’uomo lavorava nella pasticceria di proprietà della famiglia.

Negli anni in cui erano fidanzati, c’erano state molte incomprensioni, ma dopo il matrimonio, quando la giovane coppia scopre di aspettare una figlia, decidono di rendere partecipe anche Maria e Tommaso. Tutto per loro stava procedendo bene. Quando all’improvviso, a pochi giorni dal parto, Debora perde sua madre. Essendo che lei due famiglie non si parlavano, i genitori di Agostino non si presentano al suo funerale.

Questo loro gesto ha portato ad una nuova crepa tra genitori e figlio. Infatti 8 giorni dopo, quando nasce la bambina, Agostino dice a sua madre che lei non potrà vederla, anche se Maria sceglie di recarsi comunque in ospedale. I due nonni alla fine riescono a vedere la bambina solo quando è tornata a casa, ma il figlio dice che non avranno la possibilità di battezzarla e da qui i loro rapporti si interrompono.

La storia di Maria e Tommaso a C’è Posta per te, la decisione del figlio

Da quel giorno sono passati 9 anni ed i due signori non hanno nemmeno avuto la possibilità di poter frequentare la bambina. Tra il racconto dei due signori e quello del figlio, ci sono delle incomprensioni. Questo perché loro dicono che non lo hanno mai licenziato dalla pasticceria di loro proprietà, mentre lui dice di aver ricevuto la lettere di licenziamento.

Alla fine, Maria De Filippi fa capire ad entrambi che gli vogliono bene, altrimenti non sarebbero mai andati lì. Tommaso al figlio ha detto: “Adesso accettiamoci e basta. Abbiamo sbagliato, ma ci sarà tempo per rimediare.”

Nonostante le titubanze iniziali, Agostino e Debora decidono alla fine di aprire la busta e di dare una nuova opportunità alla famiglia.