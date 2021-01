C’è Posta per Te: Sarina perde la dentiera. Esplodono i social. Ecco cosa è successo

C’è Posta per Te è riiniziato col botto. Uno dei primi ospiti della trasmissione ha già sfondato le tendenze di Twitter. Parliamo della signora Sarina. La simpatia dell’allegra signora è diventata subito virale, facendo il giro del web. Molti infatti sui social la adorano e con parole di approvazione scrivono: “È riuscita a fare più lei per Francavilla di Sicilia che chiunque altro nella storia”.

In effetti, Sarina in trasmissione ha messo in atto su un vero e proprio show. Il suo nome all’anagrafe è Rosaria Cannavò, ed è una splendida signora siciliana che si è assolutamente guadagnata il titolo di protagonista della serata. Un momento in particolare ha fatto il giro del web, avendo provocato il riso di tutti gli ospiti nel pubblico. La signora stava per perdere la dentiera, che le è scivolata mentre parlava con Maria De Filippi. Anche la padrona di casa, Queen Mary, in quel momento, non ha potuto trattenere una risata.

La conduttrice stava domandando alla simpaticissima signora, se avesse mai visto e conosciuto un uomo con i baffi. Nulla di strano, anzi. Ma ad essere esilarante è quello che succede subito dopo, sotto gli occhi increduli di Maria. La signora Sarina, nella foga di rispondere alla conduttrice, rischia di perdere qualcosa di importante. Come riportano chiaramente le telecamere, senza alcuna pietà. La signora perde la dentiera, che le scivola dalla bocca. Per fortuna, non succede l’irreparabile. Infatti, Sarina riesce a prendere al volo l’oggetto prima che finisca a terra. Nel frattempo, sia il pubblico che Maria, scoppiano in una risata.

La conduttrice è addirittura finita sdraiata sulle gradinate dove ama sedersi. Ovviamente, la scena non è stata mandata in onda. Infatti, il tutto è stato tagliato, e possiamo vederlo solo perché la redazione di C’è Posta per Te ha deciso di pubblicare il video sui social.

La trasmissione, però, è tra le più cercate anche per altri motivi, tutt’altro che ilari. Molti, infatti, accusano Maria De Filippi di una grave mancanza, all’interno delle sue trasmissioni. La regina di C’è Posta Per Te non rispetterebbe le norme anti-covid, secondi molti telespettatori.