UeD: Maria De Filippi rimprovera un cavaliere e lui decide di andare via

Lo studio di UeD è sempre in tumulto. Ogni giorno c’è qualcosa di inaspettato con cui i telespettatori devono fare i conti. Stavolta la pietra dello scandalo è stata lanciata proprio da lei, la colonna portante del Dating Show: Maria De Filippi. La conduttrice ha rimproverato uno dei cavalieri, che ha avuto una reazione del tutto imprevista: ha alzato i tacchi ed è uscito dallo studio.

Queen Mary, nel corso di una ddiscussione ha speso qualche parola di biasimo nei confronti di Michele Dentice. In particolare, la conduttrice sottolinea un errore nel comportamento e nelle parole del cavaliere. Secondo maria, infatti, il corteggiatore si starebbe approcciando in maniera assolutamente sconveniente alla sua dama, Roberta Di Padua. Maria insinua che il comportamento del cavaliere non si addica ad un uomo degno di questo nome, e lo fa usando queste parole: “Non è un bel discorso quello che stai facendo. Un uomo non fa così, ma è una scenata di gelosia in piena regola”.

Ma, a quel punto, Michele fa quello che nessuno si sarebbe mai aspettato. Il cavaliere si alza dal suo posto e fa per abbandonare lo studio di UeD, stizzito ed amareggiato. La sua passerella verso l’uscita è coronata da alcune parole. Il discorso del cavaliere è conciso, ma molto chiaro. Michele non si sente più a suo agio nello studio del programma: “Non me la sento di restare. Voglio andare via. Mi sento sotto pressione, giudicato, e non me la sto vivendo bene”.

Maria, con il suo consueto fare pacato e ragionevole, ha cercato di far cambiare idea al cavaliere. Il discorso della De Filippi, per convincere Michele a non abbandonare il suo posto, è stato incentrato tutto sui sentimenti: il cavaliere deve seguire il suo cuore e il suo amore per la Di Padua, non gli istinti dettati dalla rabbia o dalla frustrazione. Ma la dama sembra non fare una piega. Anzi, Roberta sembra accettare di buon grado la decisione del cavaliere, e esclama solamente: “Va bene così”.

Nel frattempo, al centro dello studio di UeD vediamo un Riccardo Guarnieri intento a portare avanti i suoi tipici discorsi. Ovviamente, il cavaliere preferisce le parole ai fatti e invece di uscire dallo studio con Roberta Di Padua ha preferito dire queste parole: “Darti l’esclusiva deve essere una cosa spontanea. Non mi va di chiudere il nostro rapporto. Perché c’è tanta roba”. Roberta, che ha sempre avuto un debole per Guarnieri, ha accettato la sua proposta. I due quindi continueranno a frequentarsi all’interno del programma, non ci resta che vedere cosa succederà.