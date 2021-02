C’è Posta per Te: Stefano non riesce a riconquistare la figlia Sara

Stefano ha chiamato C'è Posta per Te per riconquistare sua figlia Sara, ma ogni tentativo di Maria De Filippi è stato inutile

Una serata da dimenticare per Maria De Filippi, a C’è Posta per Te nessuna busta sabato 13 febbraio è stata aperta. In particolare, Stefano ha chiamato la produzione per riconquistare la figlia Sara, tuttavia, non c’è stato verso. La ragazza ha detto no.

Stefano ha raccontato la storia della sua famiglia. L’uomo ha avuto una separazione molto dolorosa e come spesso accade in questi casi, ad avere la peggio sono stati i figli. Nel caso di Stefano, le sue due figlie femmine.

Se con una i rapporti sono ancora ottimi, Sara non ha perdonato suo padre quando l’uomo ha deciso di divorziare dalla mamma e toglierle il mantenimento. Tuttavia, poi Sara ha riferito molte cose che l’hanno fatta arrabbiare negli anni.

Nonostante ormai siano cresciute, la ragazza non ha voluto sentir ragioni. Le sue spiegazioni sono semplici:

La separazione non è stato un trauma, perché non era un matrimonio felice. È stato il seguito, per colpire lei, colpiva me e mia sorella. Lei supera, io un po’ meno. Io non l’ho mai messo in dubbio, anche il fatto di essere presente. Papà ha un modo sbagliato che mi non mi fa stare a mio agio, le parole sono peggio di altro. Mi aspettavo che capisse i suoi errori. Lui non si è mai staccato dal passato, si finiva a parlare di mamma, del passato, per lui qualsiasi cosa faceva era una conseguenza.

Anche Maria De Filippi ha provato a convincere la ragazza, tra l’altro in procinto di nozze. Ha anche scelto di non farsi accompagnare all’altare dal papà, ci sarà una speranza? Al momento Sara spiega: