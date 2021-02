C’è posta per te, un uomo si alza dal pubblico e avviene il colpo di scena

A C'è Posta per Te le emozioni non mancano mai: ieri sera un uomo si è alzato dal pubblico ed è avvenuto il colpo di scena

Sabato 2′ febbraio, un’altra puntata ricca di emozioni a C’è Posta per Te. Ospiti in studio il meraviglioso Stefano De Martino e il pilastro della musica italiana, Renato Zero. Anche questa volta, Queen Mary, ha fatto magie.

Tra le storie commoventi che meritano un regalo c’è quella di Giuseppe e Chiara, lui un giovane ragazzo che, purtroppo, non riesce a trovare un lavoro in regola e duraturo.

Il ragazzo è padre di tre figli e ha deciso di fare, per una sera, sentire la sua fidanzata come una principessa. Stefano De Martino ha portato dei regali a tutta la famiglia, sia ai bambini che ai ragazzi.

Inoltre, Giuseppe è riuscito a ricomprare le fedi impegnate per i troppi debiti, è avvenuto un vero e proprio colpo di scena. Dal pubblico si è alzato un uomo che si è andato a sedere vicino al mittente della posta. L’uomo si è presentato così:

Non ci conosciamo, mi chiamo Angelo. Sono amministratore di una società che si occupa di agricoltura biologica. Abbiamo fatto dei lavori negli uffici di Catania e ci serve la manutenzione ordinaria e ci serve assistenza. Ti offro un lavoro con un contratto a tempo indeterminato. Spero che tu mi dica di sì. Cercheremo anche una bella casa nei paraggi dell’ufficio.

Insomma, un’offerta di lavoro bellissima e tanto attesa dal ragazzo che ora, può tirare un sospiro di sollievo. Almeno però un po’, anche grazie ai regali di Stefano De Martino, la famiglia può stare tranquilla.