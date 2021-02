"Non avevo niente!" La confessione di Stefano De Martino sulla sua infanzia, durante la puntata di C'è Posta per te

Nella serata di ieri, sabato 20 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di C’è Posta per te. Come ospite speciale è arrivato Stefano De Martino, che ha raccontato qualcosa di commovente sulla sua infanzia. Parlando con quella coppia di ragazzi, ha ricordato che anche lui ha affrontato molti momenti difficili.

Il ballerino e presentatore, è arrivato in studio per fare una sorpresa alla moglie di un ragazzo, Maria. L’uomo non ha un lavoro ed insieme hanno anche tre figli.

Giuseppe, il marito, ha svolto molti lavori nella sua vita, ma ogni volta è stato sempre licenziato. Infatti proprio durante la puntata, un uomo dal pubblico si è alzato per offrirgli un lavoro con un contratto a tempo indeterminato.

Stefano De Martino era il regalo per sua moglie. Lui piace molto alla donna ed infatti, quando ha sceso le scale, quest’ultima si è commossa. Non si sarebbe mai aspettata di ricevere una sorpresa simile.

Nel momento in cui si è seduto vicino a lei, il giovane ballerino ha confessato di aver vissuto un’infanzia molto difficile. Anche Maria De Filippi, nel sentire il suo racconto, si è commossa.

Le parole di Stefano De Martino su ciò che ha vissuto

Ho fatto fatica perché la vostra storia mi ricorda la mia infanzia. Ricordo le gocce di pioggia che cadevano nelle bacinelle in casa, quando pioveva. Mi ricordo quando sono andato al banco dei pegni, a 18 anni, per vendere due catenine d’oro. Volevo prendere il treno per andare a fare i provini di Amici. Ricordo l’immensa sofferenza di mio padre, sapendo di non potermi dare tutto quello di cui un figlio ha bisogno. Io so che l’amore riempie la vita. Me l’hanno insegnato i miei genitori. Quando non avevo nulla, sentivo di avere tutto. Lui è un grande lavoratore e tu sei una donna straordinaria. La mia vita è cambiata grazie a Maria, sono andato a riprendere anche le catenine d’oro. Ho frequentato ambienti benestanti ed ho conosciuto un sacco di persone che hanno belle case, belle macchine, una bella vita, ma nessuno ha la vostra vita, piena di stima, rispetto e dignità.

