C’è Posta per Te: una Maria Lamanna ha mandato a quel paese la produzione

Una puntata col botto di C'è Posta per Te, ma è stato svelato un retroscena: una Maria Lamanna ha mandato a quel paese la produzione

Un inizio col botto per Maria De Filippi con il suo ormai eterno show, “C’è posta per te”. E sicuramente, chi ha seguito il programma sabato 9 gennaio conoscerà bene il nome di Maria Lamanna.

La suddetta signora è stata invitata nel programma di Maria De Filippi per incontrare uno spasimante perso di vista ben 50 anni fa. La conduttrice. ha mandato la posta a ben 6 Maria Lamanna, tutte omonime.

Dopo vari tentativi, Luigi Pignataro, il mittente della posta, ha trovato la sua donna. Tuttavia, gli utenti di Twitter hanno svelato un retroscena divertente quanto assurdo su questa vicenda.

Tutte le donne a cui è stata recapitata la posta erano pugliesi, un utente di Twitter ha svelato che questa estate una Maria Lamanna non ha accettato di buon grado l’invito del programma C’è Posta per Te e ha mandato a quel paese la troupe di postini e operatori sul posto per consegnare l’invito.

Non è ben chiaro se è la settimana Maria Lamanna che poi ha rifiutato l’invito o una delle persone presenti in studio che poi ha chiarito i dissapori con la produzione del programma. La foto del malcapitato invito è QUI.

La storia di Luigi e la giusta Maria Lamanna

A parte questo piccolo inconveniente, la storia ha un lieto fine. Luigi ha ritrovato la donna con cui ha avuto una relazione prima di partire per fare il militare. La relazione è poi finita perché la donna avrebbe tradito il ragazzo mentre era in guerra.

Il momento più emozionate di questa storia è che proprio la donna ha riconosciuto immediatamente Luigi nello stupore e nell’emozione del pubblico. La donna però, ora è sposata e ha tre figli e otto nipoti.

Tuttavia, il momento è stato molto bello. I due si sono abbracciati come vecchi amici e chissà che l’amicizia non prosegua fuori dal programma.