Perché a C’è Posta per te non indossano le mascherine?

La prima puntata di C'è posta per te è andata in onda, ma tutti si sono chiesti: come mai nessuno indossa la mascherina?

La prima puntata di C’è posta per te è andata in onda sabato 9 gennaio. Una partenza assolutamente con il botto, ospiti in studio Luca Argentero, Sabrina Ferilli e sua mamma. Ma quello che il pubblico da casa si è chiesto è: perché nessuno indossa le mascherine?

Quello che ha colpito di più l’attenzione è stata questa mancanza da parte del programma. Se gli ospiti in studio sono infatti tutti separati da sedute di plexiglass, le persone invitate dietro la busta non indossano le protezioni.

Molto probabilmente, le persone in studio, si sono sottoposte a un test rapido. Al contrario autori e i cameraman indossano le mascherine e quello che è stato notato è che Maria De Filippi mantiene le distanze dagli ospiti.

Il format è lo stesso di quello di Amici in cui gli alunni sono rigorosi a mantenere le distanze e il pubblico è separato da plexiglass. In altri programmi invece, la scelta è ricaduta nell’assenza di pubblico.

Le puntate di C’è Posta per te sono inoltre registrate all’inizio dell’estate, a ridosso della fine del primo lockdown. Per il momento nessuna spiegazione ufficiale da parte del programma, quel che è certo è che sarà stata la padrona di casa a far rispettare le regole.

Una puntata assolutamente emozionante, la prima ospite in studio è stata Sabrina Ferilli e sua mamma. Le due donne hanno fatto una bellissima sorpresa ad una coppia di genitori che, purtroppo, non sta vivendo un bel periodo in termini economici.

Una bella unione anche tra Luigi e Maria, una vecchia coppia di fidanzati che non si incontrava da più di 50 anni. Inoltre, la conduttrice ha riunito diverse famiglie: ben due figlie hanno riabbracciato i propri padri che le avevano abbandonate da ormai diverso tempo. Come sempre, il programma e Maria De Filippi riescono a far miracoli.