“C’è un piano segreto in corso” per Kate Middleton sarà presto presa una decisione dalla Royal Family

Per il ritorno di Kate Middleton agli impegni per la Corona gli ex assistenti della Principessa avrebbero un piano segreto da attuare. Forse la rivedremo prima del previsto

Dopo il pasticciaccio della foto ritoccata per la Festa della mamma e gli scatti rubati, la segnalazione e il video che mostra la coppia reale a fare spesa vicino l’Adelaide Cottage non placa i rumors e le teorie del complotto sulle sorti della futura Regina. Secondo quanto si apprende, però, Kate Middleton per il suo ritorno ufficiale avrebbe un piano segreto, concertato insieme agli assistenti.

I gossip reali non sono mai stati così intensi come negli ultimi tempi. In tutto il mondo non si fa altro che parlare della delicata situazione della Royal Family, che mai come oggi è stata così tanto in crisi.

Con Re Carlo III, a pochi mesi dalla nomina a sovrano, fuori dai giochi a causa di un tumore che i medici stanno cercando di curare nel migliore dei modi, l’uscita di scena di Kate Middleton non ha aiutato. Come non hanno aiutato tutti i passi falsi in quanto a comunicazione.

La Casa Reale inglese è sempre stata molto riservata, soprattutto sulle condizioni di salute degli esponenti più importanti. Ma forse in questo caso un po’ più di trasparenza sarebbe servita per mettere a tacere tutte le voci e i complotti che ormai impazzano in tutto il mondo.

Sicuramente l’ultimo video di Kate e William intenti a fare la spesa ha aiutato in qualche modo, anche se c’è chi ancora sostiene che quella donna vestita di nero in abiti sportivi non sia affatto Catherine. Intanto, altre voci ipotizzano un possibile ritorno alle scene prima del tempo. Anche per far finire definitivamente tutte queste voci, che starebbero infastidendo molto la Principessa, che aveva bisogno di tranquillità durante la convalescenza dopo il delicato intervento all’addome.

Kate Middleton pronta per il ritorno, con un piano segreto e una “data anticipata”

Secondo i tabloid inglesi, infatti, la Principessa del Galles avrebbe una strategia segreta per rientrare al lavoro. Un piano concertato insieme ad ex assistenti che lavorano ogni giorno per lei.

L’obiettivo sarebbe quello di enfatizzare la sua forza come donna e madre, ma soprattutto come membro della Casa Reale inglese. In primavera tornerà sicuramente, forse proprio per il giorno di Pasqua.