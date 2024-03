Kate Middleton, diffuso il primo video di una sua apparizione in pubblico: eppure, quel dettaglio…

Secondo fonti vicine alla coppia, Kate Middleton dovrebbe tornare a mostrarsi in pubblico in occasione del compleanno del figlio Louis, il 23 aprile.

Un video potrebbe zittire tutte le voci sui misteri che circolano intorno alla Famiglia Reale inglese e, soprattutto, su Kate Middleton e la sua salute. Il ‘Sun’, infatti, ha ripubblicato un filmato che mostra la principessa del Galles Kate Middleton in un’uscita pubblica con il marito William. Sarebbero dunque smentite le numerose teorie cospirazioniste e tutte le ipotesi su una situazione preoccupante che la Royal Family non vorrebbe mettere alla prova del pubblico.

Le foto manipolate, le teorie su una convalescenza faticosa e dolorosa, sarebbero tutti elementi da mettere id nuovo nel dimenticatoio. Il video dovrebbe chiudere tutte le discussioni. Ma non è tutto così semplice. E a leggere i commenti al video si capisce subito che i sudditi della Corona britannica non sono proprio convintissimi come il ‘Sun’ su Kate Middleton.

Andando a ciò che ci vede nella breve clip di qualche decina di secondi, si vede la coppia a passeggio. Le immagini, risalenti al 18 marzo, ritraggono Kate Middleton e il marito William che si recano a fare acquisti al Windsor Farm Shop. Si tratta di un negozio di prodotti locali vicino alla loro residenza di Adelaide Cottage. Lui con il cappellino dalla visiera a nascondere il viso, lei in splendida forma, con una tuta e un movimento che lascia immaginare una sensazione di leggerezza e massima agilità.

Un ritorno alla normalità? La principessa si mostra tranquilla e rilassata, anche se la risoluzione del video è a dir poco scadente. L’espressione che si intuisce dal viso di Kate Middleton, però, è quella di una persona serena, che riesce a uscire e fare la spesa. Tra i commenti si scatenano i più scettici che la chiamano scherzosamente “Mate Kiddleton”. Altri giudicano l’aspetto troppo invidiabile per una persona operata all’intestino da due mesi. Un testimone oculare, però, ha riferito al ‘Sun’:

Sembrava molto in forma, felice e rilassata. Sono rimasto molto stupito quando l’ho vista. Ma è un ottimo segno, vuol dire che si sente abbastanza bene per uscire e andare per negozi.

Secondo fonti vicine alla coppia, Kate Middleton dovrebbe tornare a mostrarsi in pubblico in occasione del compleanno del figlio Louis, il 23 aprile. Un amico della famiglia reale ha dichiarato al ‘Sunday Times’ che la coppia era fiduciosa che le persone avrebbero dato loro “lo spazio di cui avevano bisogno”. In ogni caso, dubbi o no, la presunta serenità mostrata da Kate e William nel video è un messaggio di speranza per tutti i fan e per tutti coloro che li seguono.