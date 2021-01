Cecilia Capriotti contro Ceci, la tata di Tommaso Zorzi: “Ti denuncio”

Un eccesso di permalosità da parte di Cecilia Capriotti? Questa volta, la modella e showgirl reduce dal Grande Fratello Vip ha avuto una reazione forse un po’ esagerata e se l’è presa con la tata di Tommaso Zorzi.

La Ceci, tata storica di Tommaso Zorzi e fan numero uno del ragazzo segue assiduamente tutte le puntata del Grande Fratello Vip per supportare il suo beniamino. La donna, è molto partecipativa anche su Twitter e ha fato una battuta.

L’episodio è riferito all’ultima puntata in cui Cecilia Capriotti ha affermato di avere 40 anni, smascherata in diretta anche da Antonella Elia la donna aveva dato a Maria Teresa l’appellativo di “mamma”, per questo la Ceci ha scritto così (immagine sotto):

La Capriotti non l’ha presa bene e ha risposto in modo molto duro minacciando anche la denuncia. Ricordiamo che la tata di Tommaso non è italiana e seppur da molto tempo nel nostro paese non parla ancora bene la lingua:

Intanto impara a scrivere italiano, vergognati per ciò che scrivi. Quando uscirà Tommaso gli racconterò tutto, e spero che ti insegni un po’ di educazione. Altri insulti e ti denuncio”.

Insomma, forse questa volta è stato davvero un eccesso di estro. Anche Antonella Elia ha fatto notare a Cecilia che ha mentito troppo spudoratamente sull’età.

La stessa protagonista ha ammesso più volte di non essere estranea alle bugie. Per anni alla domanda: “quanti anni hai?” ha risposto di averne 33. Senza pudore.

Allo stesso modo, anche lei ha ammesso di aver più volte mentito sui suoi titoli di studio. La modella non è laureata, ma a molte cene di lavoro e gala ha raccontato di essere laureata in Giurisprudenza o addirittura in medicina Veterinaria.

Chissà se Alfonso Signorini racconterà anche a Tommaso Zorzi lunedì cos’è successo tra le sue due “Cecilie”. Presto si attenderanno i chiarimenti necessari.