Cecilia Capriotti, la drammatica confessione: “È in carcere, ha tentato di violentare una mia collega”

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, Cecilia Capriotti Chic è stata ospite del famoso programma di Giovanni Ciacci. Proprio a “Non ditelo a Ciacci” la donna ha raccontato di un momento molto delicato della sua vita.

Cecilia Capriotti è stata vittima di una truffa online. Al giorno d’oggi non è anormale sentire di questi episodi, quel che colpisce però sono le modalità con le quali la donna è stata truffata.

Ancor di più, il retroscena di questa assurda vicenda che ha davvero dell’inquietante. Tutto è iniziato con una mail in cui una segretaria che parlava a nome del truffatore si è presentata alla gieffina.

Dopo le presentazioni, la donna ha chiarito che il suo datore di lavoro era a capo di diversi alberi sparsi per il mondo e che avrebbe avuto piacere di conoscere proprio Cecilia. La Capriotti ha acconsentito a delle chiamate che sono diventate un ero e proprio incubo.

L’uomo del mistero chiamava Cecilia tipo 5/6 volte al giorno, tanto che le ha creato problemi anche con il marito che ama alla follia. Le aveva offerto un posto nelle pubbliche relazioni nei suoi alberghi, la donna ha rifiutato, ma si è lasciata intenerire da un racconto:

“Mi prendeva proprio a livello di sentimenti. Lui aveva questa bambina, la sua compagna era morta durante il parto. Economicamente stava bene, abitava a Las Vegas, mi telefonata con WhatsApp. Lui mi ha detto ‘se mi mandi dei soldi posso giocarli con delle giocate sicure in modo tale che io possa vincere e crescere mia figlia‘ mi disse anche che i soldi me li avrebbe restituiti. Sarebbe stato un gioco legale, mi ero informata. Ci sono cascata. Ho pensato ‘questa persona non ha la moglie, deve crescere questa bambina‘.. Così gli ho dato 10 mila euro”.

Dopo aver capito che si trattasse di una truffa, la donna ha preso provvedimenti passando per vie legali. Quel che shocca di più è la parte che viene dopo, l’uomo è infatti accusato di violenza sessuale e maltrattamenti:

L’ho denunciato. Questa persona risulta in galera. Questa truffa me l’ha fatta dalla galera, da un carcere in Francia. Questa persona aveva già fatto altre truffe a personaggi importanti come calciatori e giocatori di basket, anche ad una showgirl italiana. Lei non solo l’ha truffata, ma ha cercato anche di violentarla. L’ha picchiata pure. Io questa donna l’ho chiamata e l’ho incontrata, non è una mia amica, è una mia conoscente. È tutt’ora scioccata e traumatizzata, ma non ne vuole parlare, non se la sente.