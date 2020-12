Pamela Prati su Cecilia Capriotti e Tommaso Zorzi: “Ho chiesto l’intervento dei miei legali”

Nella casa del Grande Fratello Vip si è tornato a parlare di Pamela Prati, in particolare del Prati-gate e del caso Mark Caltagirone. Sull’argomento sono tornati Cecilia Capriotti e Tommaso Zorzi che hanno raccontato un aneddoto.

Si tratta di quando Pamela Prati si trovava ad Ischia, subito dopo il caos del caso Mark Caltagirone. I due hanno raccontato di essere stati gli unici a parlare con la soubrette sarda.

Tutti, secondo il racconto dei vipponi, l’avrebbero lasciata da sola. Cecilia Capriotti racconta di essersi avvicinata a lei e di aver capito, dalle sue parole, che si trovava di fronte ad un “caso clinico”.

La showgirl ora rompe il silenzio sui social e prima con una storia e poi con un lungo post fa chiarezza. Per prima cosa racconta cos’è successo secondo lei a Giugno 2019:

A Giugno del 2019, come da molti anni, fui invitata a Capri al Vip Champion. Io, lo dico con tutta l’umiltà del mondo, non sapevo chi fosse Tommaso Zorzi, ma non per altro, solo perché davvero non lo conoscevo. Si avvicina e ricordo come se fosse ieri che mi dice “Posso avere l’onore di avere una foto con te?”. Io ovviamente accetto come faccio con tutti quelli che mi chiedono una foto, ci scambio due chiacchiere e mi risiedo al mio posto, ero al tavolo con Alfonso e Valeria.