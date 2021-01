Cecilia Capriotti non ci sta e sbotta dopo la crisi di Maria Teresa Ruta

Cecilia Capriotti non ha preso bene la nomination ricevuta da Maria Teresa Ruta nel corso della puntata di lunedì scorso del Grande Fratello Vip e di notte è andata su tutte le furie lamentandosi con gli altri coinquilini. La showgirl si è sentita tradita e non ha voluto chiarire con la collega Ruta che però è andata in crisi dopo aver saputo che la Capriotti ci era rimasta male ed è scoppiata in lacrime. Tommaso Zorzi allora ha parlato con Cecilia spiegandogli come stava la Ruta, ma la Capriotti non ha voluto prendersi la colpa del suo crollo emotivo.

Fonte: Mediaset

“Adesso addirittura è colpa mia di questa storia? Io oggi non le ho detto nulla. Da essere io offesa, adesso offesa lei? Non ci casco. A questi giochetti che fate non ci casco. Tutto il giorno che sto male io e ora è lei la vittima? Ma lo vedi come sto? Sto male da ieri per quello che mi ha fatto. Mi ha fatto confidare assurde e poi mi ha detto che mi ha nominata perché non ci parliamo” – ha risposto Cecilia.

E ancora:

“Ricordiamoci che ho subito io un’ingiustizia da parte sua. Non mi sento in colpa di nulla, rifarei tutto. Sti giochini a me non piacciono più. Ma si fanno quelle scenate? Ma ragazzi dai. Mi è sembrata una reazione infantile. Lei si meraviglia che ci sono rimasta male e allora io mi meraviglio che lei fa queste cose e che mi nomina anche. Io sono vittima di quello che mi ha fatto. Non ho chiuso occhio per colpa sua”.

Fonte: Mediaset

Alla fine però è arrivato il chiarimento tra Cecilia e Maria Teresa con la prima che le ha detto: “A me fa soffrire quello che mi hai fatto tu. Chiariamo anche che non è colpa mia il tuo sfogo. Mi sono sentita tradita, io qui dentro ti ho confidato cose che non sa nessuno”.