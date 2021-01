Maria Teresa Ruta vestita da sposa: ecco perché indossava quel vestito in puntata

Non sappiamo se Maria Teresa Ruta taglierà il traguardo della finale. Ma, se così fosse, se lo sarebbe meritato appieno, quantomeno per tutte le nomination vinte, di settimana in settimana, anche se il trend è recentemente cambiato. In apertura del 31esimo appuntamento con il GF Vip, Alfonso Signorini le ha chiesto se indossasse un vestito da sposa.

Maria Teresa Ruta troppo appariscente

La giornalista e conduttrice ha sempre avuto il coraggio di osare in termini di look. Tuttavia, stavolta è troppo appariscente per aggirare la domanda. Tanto più che recentemente Maria Teresa Ruta ha svelato un gossip davvero succulento nella Casa.

Sorpresa mal interpretata

Su imbeccata di Signorini, la donna si è alzata in piedi tirando a sé strascico e giustificandosi. Ha finito gli outfit 15 puntate fa – ha spiegato -. Adesso glieli spedisce Roberto: non lo sa perché le ha mandato questo.

Roberto, lo specifichiamo, è il suo secondo marito e nel gesto la vippona ci ha visto naturalmente un messaggio romantico. Non è, però, lui l’artefice della sorpresa, bensì la figlia Guenda Goria, che, presente in studio, si è lasciata andare ad una grossa grassa risata.

Ripicca per gli anni di “sudditanza”?

La ragazza si è presa i “meriti”. Qualche settimana fa ha scelto per ambedue degli abiti da cerimonia firmati Mimmo Tuccillo. Uno bianco per mamma, uno nero per lei. Da bambina, Maria Teresa la vestiva con fiocchi e pizzi: pensava fosse il suo gusto, si è giustificata Guenda. E la Ruta l’ha interpretata come una ripicca.

Maria Teresa Ruta: avance respinte del principe Alberto di Monaco

Il gossip che Signorini mira ad approfondire è comunque un altro. Maria Teresa Ruta ha confessato di aver ricevuto delle avance dal principe Alberto di Monaco, ma di averle rispedite al mittente poiché coniugata e di aver chiesto di essere riaccompagnata a Milano. Era il 1995 e il settimanale Gente gli dedicò persino una copertina. Oggi come allora indossava proprio un abito da sposa!