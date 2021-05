La modella argentina non era in studio per motivi di lavoro

L’ultimo arrivato sull’Isola dei Famosi è stato Ignazio Moser, compagno di Cecilia Rodriguez. La modella sorella di Belen è stata ospite in studio da Ilary Blasi nelle scorse puntate. Nel corso dell’ultima andata in onda venerdì l’argentina non era invece presente. Ne sono nati diversi rumors con molte persone che si sono chieste come mai non fosse in studio.

Fonte: Mediaset

Alla fine è stata proprio lei a rendere noto su Instagram il motivo della sua assenza. Cecilia sta infatti girando in questi giorni uno shooting fotografico in Toscana per la linea di abbigliamento Hinnominate, la linea firmata insieme con la sorella Belen e il fratello Jeremias. Tramite i social abbiamo potuto appurare come Cecilia in questi giorni stia facendo la spola tra Carrara e Lucca per posare in tutta la sua eleganza con gli abiti firmati appunto dai fratelli Rodriguez.

Cecilia Rodriguez ammette di aver litigato con Giulia Salemi

Cecilia ha comunque lanciato un messaggio di vicinanza al suo fidanzato, scrivendo “lontani, ma vicini”. Qualche giorno fa è stata però ospite da Tommaso Zorzi a “Il punto Z” dove ha svelato di non essere in buoni rapporti con Giulia Salemi. Ed il motivo sarebbe, proprio, l’ex fidanzato della Rodriguez, Francesco Monte.

“All’inizio tutto bene tra noi, poi amica, amica, amica e si è fidanzata con il mio ex Francesco Monte…Vero che non poteva telefonarmi, però penso siano cose che non si fanno…” – ha detto Cecilia.

Fonte: Mediaset

Ed è proprio per questo motivo che “Abbiamo smesso di seguirci su Instagram per tutte queste situazioni…”. Insomma, tra le due non corre certo buon sangue.

Fonte: Instagram

Si è parlato poi anche del fidanzato Ignazio Moser attualmente sull’Isola. La giovane ragazza sembrerebbe essere molto gelosa e gli ha chiesto “…di non farmi co***ta, e successivamente gli ho ho chiesto di non dormire con nessuna ragazza…”.