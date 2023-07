Cecilia Rodriguez rompe il silenzio sulla crisi tra Belen e Stefano: le sue parole

La sorella di Belen Rodriguez ha condiviso alcune parole social che non sono di certo passate inosservate

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati di questa estate 2023. La notizia sulla fine del matrimonio tra la showgirl e il conduttore è ormai sulla bocca di tutti, così come la presunta nuova storia d’amore tra Belen e l’imprenditore bergamasco Elio Lorenzoni. In queste ultime ore Cecilia Rodriguez si è resa protagonista di un post social che non è passato inosservato e che sembra riferirsi proprio a sua sorella Belen e a Stefano De Martino.

Nel corso delle ultime ore il nome di Cecilia Rodriguez è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? La sorella di Belen Rodriguez ha scritto sulla sua pagina Instagram alcune parole che sembrano riferirsi alla storia d’amore, ormai naufragata, tra Stefano e Belen.

Queste sono state le parole comparse sulla pagina Instagram della sorella di Belen Rodriguez:

Te creció el corazón cuando perdonaste a quien nunca te pidió perdón.

La frase in questione sta a significare che:

Il tuo cuore è cresciuto quando hai perdonato qualcuno che non ti ha mai chiesto perdono.

Inutile dire che i numerosi followers di Cecilia Rodriguez hanno visto in queste parole un vero e proprio riferimento alla fine della storia d’amore tra sua sorella Belen e Stefano De Martino. Tra i tanti commenti scritti sotto il post di Cecilia Rodriguez possiamo leggere:

Lui che ha perdonato una figlia con un altro non conta? Ridicoli.

Oppure:

Nessuno le ha chiesto di perdonare.

E ancora:

Tua sorella è indifendibile, il gossip è quello che conta.

Davanti a queste parole Cecilia ha preferito rimanere in silenzio ed ignorare quanto scritto dagli utenti del web su quello che sarà sicuramente uno dei gossip di questa estate 2023.