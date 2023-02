Cecilia Rodriguez rompe il silenzio dopo le voci di una crisi con Ignazio: “sono stanca”

Negli ultimi giorni il mondo del gossip si è unito su una notizia bomba che riguardava Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Le voci parlavano di una separazione dopo che la sorella di Belen aveva scoperto un tradimento del suo futuro marito.

Nelle scorse ore ci ha pensato lei stessa a rompere il silenzio facendo intendere che tra lui e Ignazio non c’è nessuna crisi.

Fonte: web

Lo ha fatto usando ovviamente le storie di Instagram dove ogni giorno Cecilia condivide ciò che fa durante la giornata.

“Non sono arrabbiata, sono un po’ stanca perché spesso viene fraintesa la realtà delle cose. Voglio dire che della mia storia mi preoccupo io, io e il mio fidanzato. Cercate di non fare del male agli altri. Questo è il consiglio della giornata che voglio lasciarvi” – le sue parole che non smentiscono totalmente la crisi ma lasciano comunque intendere come la realtà delle cose sia stata travisata.

I primi lanci della notizia parlavano di un Ignazio che aveva addirittura anche lasciato la casa che condivide con Cecilia. Il tutto al termine di una pesante lite per colpa di un presunto tradimento di lui. I giornali parlavano di una crisi a pochi mesi dal matrimonio visto che a quanto pare i due si dovranno sposare la prossima estate.

Nei giorni scorsi Cecilia e Ignazio si erano fatti vedere insieme a cena a Milano per calmare le acque e smentire il litigio. Ma su questo aspetto la vicenda Totti-Ilary che uscirono a cena dopo le voci di una separazione salvo poi separarsi davvero, insegna che non è una prova importante.

A quanto pare secondo le voci di ambienti vicini all coppia la lite c’è stata davvero ma di quelle banali e senza esiti tragici. A quanto pare tutto sarebbe partito dopo che Cecilia nel corso di uno shooting si sarebbe tolta l’anello di fidanzamento. Questo ha fatto pensare al peggio.