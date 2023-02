Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati? Ora parla l’agente: le sue parole

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati del momento. La notizia della presunta separazione, a pochi mesi dal matrimonio, è uno degli argomenti più chiacchierati dalle pagine dei principali giornali di gossip. Qualche giorno fa il manager dell’ex gieffino ha deciso di rompere il silenzio e di svelare tutta la verità a riguardo.

Dal momento che la notizia della separazione tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sta facendo molto discutere, il manager dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di rompere il silenzio e di intervenire per fare chiarezza in merito a questa vicenda tanto chiacchierata. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Stando a quanto rivelato dall’uomo, pare che tra i due non ci sarebbe nessuna crisi. Il gossip sulla presunta separazione tra Cecilia e Ignazio è partito quando, in un’Instagram Stories, la sorella di Belen Rodriguez è apparsa senza anello di fidanzamento. Queste sono state le parole del manager di Ignazio Moser a riguardo:

Cecilia Rodriguez fa da testimonial a vari brand, tra cui marchi di gioielli. Probabilmente, per uno shooting o per impegni lavorativi, ha dovuto togliere tutti i gioielli e in qualche sua story è apparsa senza anello.

Stando alle parole dell’uomo, dunque, tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip non ci sarebbe alcuna crisi. Il gossip della presunta separazione e del presunto tradimento che la sorella di Belen Rodriguez avrebbe subìto da. Ignazio Moser sarebbe del tutto infondato.

Nonostante le voci su Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno diventando sempre più insistenti, i diretti interessati hanno deciso di rimanere in silenzio e di non intervenire per fare chiarezza sulle voci che circolano sul loro conto. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se Cecilia e Ignazio riusciranno a rivelare la verità sul loro rapporto.