Gioia immensa per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Cecilia Zagarrico. L’influencer ha infatti annunciato sui suoi canali social di essere rimasta incinta. Una notizia accolta con grande felicità da lei e dal suo compagno, Moreno Casamassima, che fino a qualche tempo fa era semplicemente il suo agente e migliore amico. Un amore nato dal nulla e che si è rivelato puro e infinito.

Credit: cecilia_zagarrico – Instagram

Periodo d’oro per la redazione di Uomini e Donne. Soltanto ieri si era divulgata la notizia della gravidanza di Violeta, la compagna dell’ex tronista Fabio Colloricchio.

Oggi è stato un altro ex volto del noto dating show condotto da Maria De Filippi a dare il lieto annuncio. Stiamo parlando dell’ex corteggiatrice Cecilia Zagarrico.

Su Instagram l’influencer, che conta quasi un milione di follower, ha pubblicato una tenera foto che la ritrae insieme a Moreno Casamassima, suo compagno di vita che le donerà presto la gioia di diventare mamma.

Davvero singolare la loro storia, visto che fino a qualche tempo fa i due erano semplicemente amici.

Noi, in fondo, l’abbiamo sempre saputo. La nostra era solo paura. Paura di rovinare la nostra amicizia, quel legame che ci teneva uniti come se fossimo sempre stati una coppia. Paura di perderci se le cose fossero andate male. Paura di non essere più noi, con quelle chiamate interminabili che dovevano essere lavorative e che poi finivano con: “ si, ma tu come stai? Cosa fai? Dove sei?”, chiamate che pregavo non finissero mai.

E allora facevamo finta di niente, io con la mia vita e tu con la tua, sempre pronti ad esserci l’uno per l’altra ma con la speranza, in fondo, di iniziare ad esserci in un modo totalmente diverso.

L’annuncio della gravidanza di cecilia Zagarrico

Nel prosieguo della lunga lettera Cecilia ha raccontato di come i due, poi, piano piano si siano lasciati andare ed hanno scoperto questo grandissimo amore.

Mi hai dato sin da subito quel senso di protezione che tutte le donne sognano. Con te, ho sempre detto di voler fare tutto. Tu sei stato, sin da subito, la mia casa, la mia città, il mio mondo. E quando pensavamo in grande, parlavamo sempre dei bambini che avremmo voluto e mi dicevi: “io te ne do 10 di bambini, tu sei e sarai la mamma dei miei figli”. E io sognavo solo questo, che i miei figli avessero un papà come te.

Poi, l’annuncio:

