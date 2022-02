Nello studio di Uomini e Donne c’è parecchia tensione, tant’è vero che anche Maria De Filippi perde le staffe. Al centro studio si parla della conoscenza appena nata tra Nadia e Massimiliano. Ma ciò che accade tra i due lascia i presenti abbastanza perplessi, a cominciare da Tina Cipollari a Gianni Sperti.

Fonte studio UeD

C’è confusione e non si capisce come e se questa conoscenza debba andare avanti. Vero è che quando si tratta di sentimenti qualche piccola titubanza può anche esserci. Ma questa volta la storia è andata un po’ troppo per le lunghe, facendo perdere la pazienza anche alla De Filippi.

Si parte con il cavaliere Massimiliano che dice: “Ho provato a toglierti la tua rigidità, lei ha il suo vestito di esperienze, la sua corazza, io ho la mia. Non ci siamo baciati, ma io ho fatto molto di più”.

Armando Incarnato però non ci sta e interviene contro Massimiliano: “Dal primo giorno in cui sei venuto si è visto che sei molto teatrale, hai fatto passare Gemma per una che vedeva i miraggi”. Ovviamente la presenza di Gemma anche questa volta non poteva mancare. E cosa c’entra la Galgani? Anche in questo caso la dama torinese aveva intrapreso prima una conoscenza con il cavaliere.

Era rimasta delusa quando ha scoperto che Massimiliano frequentava anche un’altra dama ovvero Nadia. Quindi, rimasti soli Nadia e Massimiliano, come prosegue la loro conoscenza? Presto detto. I fatti non sono di certo andati per il verso giusto.

Basti pensare che anche Maria De Filippi è intervenuta. “Per me è finita”, dice la dama e si alza. “Anche per me”, risponde il cavaliere che si alza a sua volta. A quel punto interviene la Cipollari che, confusa da tutto quello che è appena accaduto, chiede che chiede: “Allora scusa Maria, il finale qual è?”. Gianni a sua volta: “Non ho capito niente, hai detto che andavi via?”.

Massimiliano, che però non conosce le dinamiche di Uomini e Donne, non sa se può rimanere o deve uscire dallo studio e chiede: “Non so il sistema qual è, devo uscire?”. Maria chiarisce: “No, Massimiliano, devi fare quello che vuoi”, poi la conduttrice perde la pazienza rivolgendosi a Nadia le chiede chiaramente: “Nadia, ma il tuo interesse dov’è? Perché inizio a non capire neanche quello”.