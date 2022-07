Cecilia Zagarrigo è diventata mamma: l’annuncio sui social

Senza alcuna ombra di dubbio Cecilia Zagarrigo è uno dei personaggi più amati e stimati all’interno del mondo del web. Il giorno prima del suo compleanno, l’ex concorrente di Uomini e Donne è finalmente diventata mamma. A darne l’annuncio è stata lei stessa attraverso il suo account social. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

La maggior parte delle persone conosce Cecilia Zagarrigo per essere stata una celebre tronista di Uomini e Donne. Nel corso delle ultime ore, la donna è diventata mamma per la prima volta. La sua bambina è nata il giorno prima del suo compleanno.

La primogenita di Cecilia Zagarrigo è venuta alla luce alle intorno alle ore 22:00 della sera dopo ben 48 ore estenuanti. L’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato la nascita delle sua bambina attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Queste sono state le parole a corredo della didascalia:

Inutile dire che il post in questione ha fatto il boom di like nel giro di pochissime ore. Tra i vari commenti è apparso quello di Gemma Galgani la quale ha scritto:

Tuttavia, anche papà Moreno non ci ha pensato due volte a spendere dolci parole per la nascita della sua bambina. Il compagno dell’influencer ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram. Questa è stata la dedica per sua figlia:

Spero di restituirti almeno un briciolo di quello che mi stai dando tu in questo momento, spero di riuscire a togliermi quel senso di inadeguatezza che da 9 mesi mi mangia la testa, spero di essere sempre all’altezza per ciò che rappresenti per me. Non ho mai fatto promesse in vita mia, perché sono solo illusioni, ma nel tuo caso è una certezza, qualunque cosa accada, in qualsiasi momento Papà sarà sempre qui, proprio accanto a te. Buongiorno vita Mia!