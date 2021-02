Celebrity Hunted, svelato il cachet di Vanessa Incontrada ed è una cifra da capogiro

I concorrenti della seconda edizione di Celebrity Hunted sono già noti. Tra i nomi in gara, Amazon Prime Video ha accluso nel teaser la popolare e amata conduttrice Vanessa Incontrada. La donna di origini iberiche sarà uno dei volti del programma e, dalle informazioni trapelate, il suo cachet per prendervi parte sarebbe pazzesco.

Vanessa Incontrada in Celebrity Hunted 2: l’annuncio ufficiale

L’obiettivo della piattaforma on-demand è chiaro: andare alla conquista del pubblico generalista. I contenuti vanno in tale direzione. Per accattivare gli utenti e convincerli a sottoscrivere l’offerta servono anche vip di spessore. Una cerchia nella quale figura Vanessa Incontrada, parte integrante del reality game di Amazon Prime Video Celebrity Hunted 2, le cui riprese sono state effettuate in una location da favola: l’incantevole Venezia.

Un cachet da urlo

A quanto pare la presentatrice e attrice di seguitissime fiction avrebbe percepito – così come le altre celebrità protagoniste – un compenso. La cifra sarebbe stratosferica, al di là di ogni aspettativa: si aggirerebbe tra i 300 e i 400 mila euro.

Al momento non esistono comunque certezze in tal senso. Insieme a Vanessa Incontrada saranno della trasmissione Stefano Accorsi, Boss Doms, Elodie e Myss Keta, Achille Lauro e Diletta Leotta. Il teaser di lancio pubblicato ha presentato il nuovo cast e sono attese comunicazioni in merito alla data d’inizio.

Accostamento a Sanremo 2021

In tanti sono morsi dalla curiosità di rivedere Vanessa Incontrada. Per mesi si è pure parlato di un eventuale approdo al Festival di Sanremo 2021 (una voce mai confermata).

Vanessa Incontrada: la replica al body shaming

Di recente l’artista – finita nel mirino delle critiche per via dello spot pubblicitario di una rinomata marca di yogurt – ha confessato la sua personale opinione sulla bellezza. Vittima di body shaming, ha sempre risposto ai detrattori e, nonostante i presunti chili in eccesso, ha spiegato di essere assolutamente in pace con sé stessa.