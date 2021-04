Brutta disavventura a Firenze per la giornalista televisiva Cesara Buonamici, derubata insieme al marito. Secondo gli agenti sono stati vittima della Banda del Rolex: subito i malviventi hanno chiesto alla coppia, dopo averla avvicinata mentre si trovava in auto, di dar loro gli orologi che portavano ai polsi. Non sarebbero nuovi ad azioni del genere.

La giornalista televisiva 64enne e il marito, Joshua Kalman, sono stati vittima della Banda del Rolex, che da diverse settimane compie furti di orologi di pregio e di valore proprio per le strade della città capoluogo della Toscana.

Erano quasi le 20 di sabato 24 aprile, quando Cesara Buonamici e Joshua Kalman si trovavano in auto a Firenze, nella zona di Pozzolatico. Qui i malviventi, con il volto coperto, hanno avvicinato la coppia intimando ai coniugi la consegna dei loro orologi.

“Dateci i vostri orologi“, avrebbero detto i criminali a volto coperto avvicinandosi alla coppia che si trovava in auto nella città natale della giornalista, dove vive da tempo con la famiglia. Ovviamente Cesara Buonamici e il marito hanno subito consegnato quanto volevano, senza fare obiezioni.

I malviventi ottenuti gli orologi della coppia sono spariti nel nulla. La coppia ha già denunciato il fatto alle autorità. Sulle tracce dei malviventi la Questura mobile di Firenze. Pare ci siano anche le immagini delle telecamere stradali che potrebbero aiutare nelle indagini.

Cesara Buonamici derubata dalla Banda del Rolex

Secondo gli agenti la coppia sarebbe vittima della Banda del Rolex, che da diverse settimane si aggira per le strade di Firenze per rubare orologi di un certo valore. La coppia di rapinatori ha già agito in precedenza.

Il giorno prima hanno portato via a una donna nella centrale Via Scialoja, in zona piazza Beccaria, un orologio Rolex da 10mila euro. La giornalista non ha ancora rilasciato commenti sull’accaduto.