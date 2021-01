Chiara Ferragni si è fatta dei regali ma sapete quanto costano i suoi nuovi accessori extra lussuosi? La cifra è da capogiro

È l’influencer più amata e seguita sui social. Stiamo parlando di Chiara Ferragni, la quale, in attesa del suo secondo bebè, ha partecipato ad un servizio fotografico di cui ancora non si hanno informazioni e in cui ha sfoggiato i suoi nuovi accessori extra lussuosi.

Chi la conosce bene sa della sua passione per il lusso. E Chiara Ferragni, l’influencer più amata, non perde occasione per immortalare sui social tutti i suoi sfarzi: dalla sua incredibile camera armadio in cui ci sono stanze dedicate esclusivamente a borse, scarpe e vestiti agli oggetti extra lussuosi con cui la Ferragni appare in pubblico.

Nelle ultime ore, l’influencer sta partecipando ad uno shooting fotografico di cui ancora non si conosce nulla. Nessuna anticipazione quindi, se non il look prémaman totalmente fucsia con cui si mostra la nota influencer.

Chiara Ferragni non ha resistito inoltre a fotografare i suoi nuovi accessori extra lussuosi: infatti, degli anelli e una borsa si aggiungono al suo infinito guardaroba. Ma sapete il prezzo dei nuovi arrivati? Da capogiro.

I nuovi accessori di Chiara Ferragni

Dei nuovi arrivati in casa Ferragni sono due anelli a forma di pantera che fanno parte della collezione di Panthère di Cartier. Nonostante i due accessori siano oggetti distinti, l’influencer preferisce indossarli unicamente al dito medio.

Conoscete i prezzi di questi accessori? L’anello in oro giallo ha un valore di 22 mila euro; mentre quello in oro bianco ha un prezzo di circa 40 mila euro. Ai due accessori la Ferragni abbina un rolex in oro bianco con il quadrante nero il cui prezzo si aggira intorno ai 35 mila euro

Ma non è finita qui. Infatti, come possiamo vedere, a completare il tutto c’è la Birkin Bag di Hérmes color tabacco la quale sembra avere un valore che si aggira intorno ai 10 mila euro.