Cesare Cremonini, svelato il nome della sua nuova fiamma: è un volto noto della Rai

Alcune settimane fa il settimanale Chi aveva lanciato uno scoop sul cantautore Cesare Cremonini. Si parlava di un nuovo amore, una nuova fiamma che aveva fatto breccia nel cuore del cantante. L’identità è rimasta nascosta ma gli indizi portavano ad una famosissima giornalista Rai.

Poi Dagospia aveva smentito la vicenda chiarendo che non si trattava di una giornalista Rai, ma di un volto noto di Sky Sport, Vera Spadini, che vediamo occuparsi di Moto Gp.

Fonte: web

Oggi invece arriva la conferma sempre dal settimanale Chi che ha svelato nome e cognome della giornalista che sarebbe impegnata con Cremonini. Si tratta di Giorgia Cardinaletti, volto di punta del Tg1, impegnata sopratutto sul fronte politico.

“La musica d’autore italiana va a braccetto con il giornalismo politico. Come anticipato due settimane fa da Chi, il cantante Cesare Cremonini ha stretto un’amicizia più che affettuosa con una giornalista di punta della Rai. Ora è in grado di rivelare il nome della nuova fiamma del popolare cantautore. Si tratta di Giorgia Cardinaletti” – ha scritto su Instagram la pagina The Pipol.

Al momento non sono arrivate conferme né smentite da parte dei diretti interessati. Quello che sappiamo è che Cesare Cremonini è molto riservato e ci tiene alla privacy. Sembra che la relazione sia comunque nata di recente. Il cantante infatti non è single da molto tempo, da quando ha rotto con Martina Maggiore. Era stata proprio lei ad ammettere la fine della storia no chiarendo però le cause.

Della vita privata di Cesare Cremonini si sa ben poco. In passato è stato impegnato con la collega Malika Ayane.

Con lei pare abbia mantenuto un rapporto di amicizia. Ci sono state poi altre relazioni mai rese note dal cantante, fatta eccezione appunto di quella con Martina Maggiore.