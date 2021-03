Malika Ayane, avete mai visto la sua casa milanese? Un mix di stili, dal vintage al moderno, dove non mancano gli strumenti musicali

Malika Ayane è una cantante tra le più amate nel nostro paese, reduce da un grande successo ottenuto in questa 71esima edizione del Festival di Sanremo. Il brano presentato è intitolato “Ti piaci così” e pare che sia tanto piaciuto al pubblico a casa, nonostante non sia arrivato sul podio. Adesso, finiti gli impegni, la cantante potrà finalmente tornare nella sua bellissima abitazione. A proposito, sapete dove abita Malika? La cantante, che ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo della musica a soli 11 anni, cantando nel coro delle voci bianche alla Scala di Milano, vive proprio nel capoluogo lombardo. E voi, avete mai visto la sua casa?

Le foto della casa di Malika Ayane

La casa milanese della nota artista, è un mix tra lo stile vintage e lo stile moderno. Iniziamo dal soggiorno, una stanza che l’artista ha arredato con stile retrò, un arredamento che ricorda un po’ gli anni ’50. Questo, sia per quanto riguarda la scelta delle forme che del materiale, che principalmente è il legno.

Non mancano elementi d’arredo realizzati in acciaio, ovviamente più moderni, come il lampadario ed anche i tappeti. Il salotto è molto grande ed anche tanto luminoso. Per le pareti, l’artista ha scelto la tonalità del bianco, in modo da conferire ancora più luminosità all’ambiente.

Non mancano di certo gli strumenti musicali, come una tastiera e alcune chitarre. In una parete, dove tra l’altro è posizionata la televisione, ci sono tutta una serie di scaffali, dove l’artista ha riposto tanti cd. Poi, sempre in questa stanza si trova un tavolino, con una grande lampada vintage. Ovviamente non può mancare il divano, in pelle, affiancato da due poltrone.

Anche in camera da letto troviamo un mix di stili. I complementi d’arredo sono in legno, così come il comodino. Le pareti sono tutte di colore grigio, che riprende il colore dei cuscini della testiera del letto.

Non può di certo mancare la cabina armadio, dove all’interno Malika ha voluto una bellissima carta da parati floreale.

Questa, non è l’unica casa di Malika Ayane, visto che l’artista ne ha diverse, tra le quali una in Liguria ed una a Berlino.

