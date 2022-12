Chanel Totti, dedica romantica a Natale: 50 rose rosse da un ammiratore segreto

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno trascorso il loro primo Natale da separati. Se l’ex capitano della Roma lo ha trascorso con la sua nuova fiamma Noemi Bocchi, per Ilary le festività sono state in famiglia insieme alla sorella Melory. Un Natale sicuramente non facile nemmeno per i figli della coppia che si sono dovuti dividere tra i due genitori.

Chanel Totti è stata una delle più colpite da un punto di vista mediatico dalla separazione dei genitori. La figlia nata dal matrimonio della coppia è molto attiva sui social, in particolare Instagram e Tiktok e spesso è stata nel mirino di haters. Lei però ha mostrato di avere personalità da vendere rispondendo sempre a tono.

Fonte: Instagram

Per questo Natale Chanel ha poi ricevuto un regalo inaspettato. Un suo ammiratore gli ha infatti fatto recapitare un enorme mazzo di 50 rose rosse. Come riportato dal settimanale Chi, il gesto romantico sconosciuto a molti non è stato sicuramente inaspettato per lei. A quanto pare a corredo dei fiori era presente anche una dedica speciale.

Chanel ha apprezzato molto il gesto e ha postato la dedica romantica sui suoi canali social in cui ha messo in mostra le rose poggiate già a centro tavola.

Ilary per Capodanno è volata in Thailandia con Bastian

Dopo il Natale con le sorelle Ilary è volata in Thailandia con Bastian. Questo è quanto si evince dai suoi canali social dove ha pubblicato vari scatti di aeroporto, passaporto e poi alla fine locali di Bangkok. Fotografo d’eccezione a quanto pare proprio l’imprenditore tedesco che si è preso il cuore di Ilary dopo la fine della relazione ventennale con Francesco Totti.

Anche Totti invece a quanto pare dovrebbe trascorrere il Capodanno in una meta esotica con Noemi Bocchi e i suoi tre figli. La loro storia va a gonfie vele, non amano molto le uscite pubbliche e preferiscono rinchiudersi nel loro nido d’amore di Roma Nord.