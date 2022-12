Ilary Blasi, tra la conduttrice e Bastian spunta un terzo incomodo: ecco chi è

Dopo il grande dolore causato dalla separazione da Francesco Totti, nella vita di Ilary Blasi sembra essere tornato il sereno. L’amore tra la conduttrice e Bastian procede a gonfie vele e, nei vari scatti pubblicati dai giornali di gossip, la coppia sembra essere più complice e più innamorata che mai. Nel rapporto tra la conduttrice e l’imprenditore, però, potrebbe intromettersi un terzo incomodo: ecco chi.

In un’intervista rilasciata al giornale ‘Novella 2000’, una ragazza ha rilasciato alcune dichiarazioni sul nuovo fidanzato di Ilary Blasi. Il suo nome è Claudia Aquino e, stando a quanto dichiarato nel noto settimanale, ha rivelato di aver avuto un trascorso con l’imprenditore.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ci siamo conosciuti nel bar di un hotel a Francoforte, di proprietà di un mio amico. Bastian si è avvicinato a me chiedendo il mio numero di telefono per un suo amico. Poi però si è reso conto che gli piacevo, dunque il numero l’ha tenuto per sé.

E, continuando, l’ex fiamma di Bastian ha poi aggiunto:

Ci siamo frequentati per due mesi. Ci stavamo conoscendo. È successo tutto all’improvviso. Siamo stati una notte insieme. La mattina dopo lui mi ha detto che io ero fredda. Ma era lui che aveva un comportamento strano. Da lì abbiamo smesso di sentirci e poi ho visto le sue foto con Ilary. Ma già prima avevo la sensazione che c’era qualcosa che non andasse.

Stando alle parole di Claudia, dunque, pare che l’imprenditore avrebbe avuto un flirt con lei proprio all’inizio della frequentazione con Ilary Blasi. Al momento il diretto interessato non ha rilasciato nessuna dichiarazione a riguardo.

Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire come si evolverà questa notizia che sta facendo tanto chiacchierare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Staremo a vedere.